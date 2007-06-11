Инвалид на костылях намерен завтра начать 400-километровый поход из Луцка в Киев

Инвалид, который передвигается на костылях, Владимир ФИНЮК вместе со своим 12-летним сыном намерен завтра начать 400-километровый поход из Луцка в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам В.ФИНЮК сообщил в письме-обращении к местным СМИ, в котором просит журналистов освещать его акцию.

В.ФИНЮК отправляется в путешествие завтра в 9 часов утра с Киевской площади Луцка.

В своем обращение инвалид отмечает, что решил осуществить на костылях 400-километровый пеший переход Луцк-Киев „с тем, чтобы показать пример утратившим веру, что можно побеждать, что не все потеряно, что надо верить в собственные силы, что надо отстоять себя и помочь другим”.