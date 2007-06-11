В Харьковской области состоятся дни донора
Чтобы подчеркнуть роль доноров крови
14 июня во всем мире отмечается Всемирный день донора крови. Этот день является важным ориентиром для усилий, которые направлены на достижение глобальной безопасности крови и на обеспечение кровью больных, а также поводом для высказывание благодарности добровольным донорам.
Как сообщил Главный врач Харьковского областного центра службы крови Вадим ЯВОРСКИЙ, в этом году темой Дня донора станет лозунг "Безопасная кровь для безопасного материнства", чтобы подчеркнуть роль доноров крови в спасании жизни тысяч матерей и их новорожденных детей.
Ежегодно в Харьковской области заготавливается 20,0-23,0 тыс. л консервированной крови, которая обеспечивает 45-50 тыс. донаций крови и плазмы на год, а потребности области удовлетворяются при условии ритмичной заготовки крови от 1000-1100 доноров на неделю.
Оптимизированая система заготовки и переработки донорской крови, дает возможность на 95% обеспечить потребности лечебных заведений в компонентах и препаратах крови и сформировать областной стратегический запас на случай чрезвычайных ситуаций.
Но сегодня важно не только увеличить количество желающих сдать кровь, но и вовлечь в этот процесс "благополучные слои населения". "Ваше участие и поддержка помогут приблизить мир еще на один шаг до 100%-го добровольного безопасного донорства", - обратился Вадим ЯВОРСКИЙ к потенциальным донорам.
Он также сообщил, что в июне запланировано проведение "Дня донора" в центральных районных больницах области: 12 июня - в Печенежском, 13 – в Золочивском, 14 – в Великобурлуцком и Близнюковском районах области.