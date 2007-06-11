В Харьковской области состоятся дни донора

14 июня во всем мире отмечается Всемирный день донора крови. Этот день является важным ориентиром для усилий, которые направлены на достижение глобальной безопасности крови и на обеспечение кровью больных, а также поводом для высказывание благодарности добровольным донорам.

Как сообщил Главный врач Харьковского областного центра службы крови Вадим ЯВОРСКИЙ, в этом году темой Дня донора станет лозунг "Безопасная кровь для безопасного материнства", чтобы подчеркнуть роль доноров крови в спасании жизни тысяч матерей и их новорожденных детей.

Ежегодно в Харьковской области заготавливается 20,0-23,0 тыс. л консервированной крови, которая обеспечивает 45-50 тыс. донаций крови и плазмы на год, а потребности области удовлетворяются при условии ритмичной заготовки крови от 1000-1100 доноров на неделю.

Оптимизированая система заготовки и переработки донорской крови, дает возможность на 95% обеспечить потребности лечебных заведений в компонентах и препаратах крови и сформировать областной стратегический запас на случай чрезвычайных ситуаций.

Но сегодня важно не только увеличить количество желающих сдать кровь, но и вовлечь в этот процесс "благополучные слои населения". "Ваше участие и поддержка помогут приблизить мир еще на один шаг до 100%-го добровольного безопасного донорства", - обратился Вадим ЯВОРСКИЙ к потенциальным донорам.

Он также сообщил, что в июне запланировано проведение "Дня донора" в центральных районных больницах области: 12 июня - в Печенежском, 13 – в Золочивском, 14 – в Великобурлуцком и Близнюковском районах области.