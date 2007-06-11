G8 выделит 60 миллиардов долларов на борьбу со СПИДом в Африке

Страны "большой восьмерки" (G8) договорились выделить на борьбу со СПИДом и малярией в Африке 60 миллиардов долларов. При этом половина от этой суммы будет выделена США, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

В апреле Организация Объединенных Наций представила отчет об экономике Африки. По данным ООН, развиваться быстрее Африке мешает распространение ВИЧ/СПИДа, непредсказуемая погода, а также неэффективная и неразвитая инфраструктура.

В среднем по Африке ВВП в 2006 году увеличился на 5,8 процента. Для сравнения, в России увеличение данного показателя составило 6,7 процента.

В январе 2007 года президент США Джордж БУШ, выступая перед депутатами верхней и нижней палат Конгресса США с традиционным ежегодным обращением, заявил, что США намерены увеличить размер помощи странам Африки, где эпидемия СПИДа имеет наиболее угрожающие размеры.

Саммит "большой восьмерки" открылся 7 июня. На первом заседании обсуждались проблемы развития мировой экономики. В G8 входят Россия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.