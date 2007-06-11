В Индии от жары погибли уже 53 человека

В Индии, в результате испепеляющей жары, охватившей северные районы страны, погибли уже 53 человека, за один день жертвами жары стали 18 жителей, 15 из которых проживали в штате Уттар-Прадеш.

Как передает Associated Press, самым знойным был день в городе Шриганганагар в штате Раджастхан, большую часть территории которого занимает пустыня Тар. Столбики термометров поднялись там до отметки 48,9 градуса по Цельсию.

В Дели в полдень температурный максимум достиг 44,9 градуса. Это на 8 десятых выше предыдущего рекордного уровня, отмеченного 2 июня. Несмотря на выходной, улицы 14-миллионного мегаполиса обезлюдели, медики настоятельно рекомендуют жителям столицы оставаться в закрытых помещениях, употреблять больше воды и соков, избегать физических нагрузок.

По прогнозам индийских синоптиков, в ближайшие дни волна жары не спадет. Ожидается, что в воскресенье и в понедельник пиковые температуры здесь выйдут на рубеж 46 градусов.