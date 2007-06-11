В Крыму на отдыхе в оздоровительных учреждениях находятся более 42 тысяч детей

В Автономной Республике Крым в настоящее время работают 477 детских оздоровительных учреждений, в которых отдыхают более 42 тысяч детей из Крыма и других регионов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

Заместитель председателя крымского правительства Татьяна УМРИХИНА обратилась к руководителям городов и районов Крымской автономии с просьбой активизировать работу комиссий по организации летнего отдыха и оздоровления детей. Т.УМРИХИНА отметила, что особое внимание нужно обратить на соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических условий, мер безопасности при купании детей в оздоровительных учреждениях.

Крымский вице-премьер поручила министру культуры и искусств АРК Александру ЕРМАЧКОВУ обеспечить бесплатное посещение кинотеатров, музеев, театров, аттракционов в городских парках для подростков и детей, находящихся на оздоровлении в Крыму.