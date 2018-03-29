Доктор Смерть появится в Киеве

- Я не буду на себя надевать это! – санитар столичной «скорой помощи» был вне себя от злости. – Пусть со мной делают что хотят, но я не стану ходить по тридцатиградусной жаре в такой одежде. Эта форма сделана из таких материалов и она такого фасона и качества, что в ней можно повредить здоровье.

Эта история началась прошлой осенью, когда со всех сотрудников киевской «скорой помощи», а это шестнадцать подстанций, на каждой из которых работает около ста человек, сняли мерки. «Скоро будет вам новая спецодежда», - обрадовало заботливое начальство врачей и санитаров. А несколько дней назад, когда медики увидели новую форму, то чуть не упали в обморок.

Самое приемлемое из этого комплекта – футболки. Они, конечно, серые, невзрачные, сделаны из синтетики, но хотя бы легкие и летние. На эти футболки медики должны будут надевать красные куртки. Естественно, верхняя одежда тоже синтетического происхождения, но страшно даже не это, а ее невероятный вес и плотность. Как будут врачи и санитары «скорой помощи» париться на тридцатиградусной жаре в куртках, которые фактически являются осенними, никто не подумал. Но еще хуже – штаны: они темные и практически такие же плотные, как куртки, об эстетической стороне этой части одежды лучше молчать. Мы зафиксировали: через пять минут пребывания тела в таких брюках по ногам начинают бежать веселые ручейки пота.

Но хит сезона-2007 – ботинки: они черного цвета, сделаны из кожзаменителя. Обувь лишена каких-либо вентиляционных сооружений и очень тяжелая. И, если, судя по лейблам, футболки изготовлены на киевском предприятии «Промiнь» (улица Старовокзальная, 18), а куртки сделаны руками членов Украинского общество глухих в Лубнах, то происхождение ботинок установить невозможно. Скорее всего, оно, конечно, инопланетное, так как ходить по земле в такой обуви просто нельзя. Новые ботинки на жесткой платформе, на них нанесены иностранные буквы как свидетельство попытки сделать «под фирму».

Сотрудники одной из киевских подстанций показали нам новую униформу, дали ее примерить. «Да, это не Версаче и даже не Воронин, - подумали мы. И решили, что именно так должен быть «прикинут» Джек Кеворкян, легендарный Доктор Смерть, человек, устраивавший своим пациентам эвтаназию. Такому врачу не понадобиться вводить в организм людей яды: увидев человека в этих обновках, сердца больных просто разорвутся от жалости к нему. Медики же заявили, что носить эту унижающую человеческое достоинство одежду не будут. При том сотрудники «скорой» отказались называть свои имена, ссылаясь на то, что им нельзя давать интервью без разрешения начальства.

- Но тут мы просто не сдержались и обратились к вам, - говорят они. – Это уже четвертая форма независимой Украины. И если первые еще как-то можно было носить, то последующие становились все хуже и хуже. Из того, что нам сейчас предлагают, вообще ничего не себя нельзя надевать. Тем более что, как медики, мы знаем: эта одежда не соответствует никаким гигиеническим нормативам.

Медики утверждают, что не знают никого, кто бы сказал, что собирается использовать новую форму, а если начальство будет заставлять облачаться в нее, то они просто взбунтуются. Вообще-то за отказ носить то, что начальник врачей прописал, им полагается штраф, но, к счастью, никто не смог назвать пострадавших за эту провинность. Сейчас труженики «скорой помощи» получают новую форму, аккуратно складывают в шкафы и с ужасом ждут 17 июня - Дня медицинского работника, когда они должны предстать перед миром в этой форме.

Еще один страх медиков – новая зимняя спецодежда. «Даже не представляю, что там будет, рассказывают, штаны какие-то с начесом», - заявляет один санитар. – «Но я надевать этого не буду. Если что - напишу официальный отказ. А вообще надо провести расследование: сколько денег ушло на эту форму и сколько она стоит реально, и кем выделились средства».

- Деньги на современную форму одежды нам выделила Киевская горадминистрация, - говорит Николай Оладько, заместитель главного врача «скорой помощи» по техническим вопросам. – Мы устроили тендер. И вот: всего нами получено три тысячи зимних и летних комплектов - двадцать четыре тысячи триста единиц одежды. Новая форма, в частности, предполагает плащ-накидку, какие носят сотрудники ГАИ, сигнальные жилеты, медицинские халаты. В машине «скорой помощи» будут также находиться специальные защитные каски, как у строителей. Это на тот счет, если медикам придется выехать на стройку. Будет также зимняя форма: теплая куртка с шевронами, пиджак, также с шевронами, сорочка, тенниска. Кроме того, нами получено четыре тысячи девятьсот пар обуви, как летней, так и зимней.

Ну, что на это сказать? Всего стоимость новой формы - одежды и обуви - составляет два миллиона двести семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят. Четыреста с половиной тысяч долларов, если что. Обидно будет, если медики все же откажутся носить эту красоту.

Антон Зикора