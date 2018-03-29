Табачные компании пока побеждают

Ежегодно в Украине все больше и больше людей умирают от болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. Одним из факторов, вызывающим эти заболевания, является табакокурение.

Как бороться с этой вредной привычкой, и, в частности, что делает государство для того, чтобы уменьшить количество курильщиков, мы узнали у кандидата медицинских наук, доцента, консультанта международной неправительственной организации «Программа оптимальных технологий в охране здоровья» (РАТН), доцента кафедры медицинской информатики и экологии МАУП, Анатолия ЦАРЕНКО.

- Анатолий, по вашему мнению, может ли закон о запрете табакокурения в общественных местах уменьшить количество курильщиков?

- Если мы присмотримся внимательнее, то количество людей, которые курят в общественных местах, переходах метро, в так называемой «трубе» на Площади Независимости действительно уменьшилось. Но говорить о том, что люди начали бросать курить или что можно каким-то законом или указом вынудить их сделать это, нельзя. Должно пройти определенное время, чтобы организм человека перестроился на жизнь без никотина. А это непросто. Потому что никотиновая зависимость в чем-то похожа на наркотическую. В сигарете человек пытается найти определенное удовольствие, или, даже, утешение от стрессовых ситуаций. И на некоторое время это удается.

- Неужели люди не осознают, что этим самым они убивают свое здоровье?

- Почему не осознают? Большинство знает и понимает, что подвергается опасности заболеть раком легких и дыхательных путей. Поскольку сигарета – это микрохимическая фабрика. В табачном дыме содержится до 400 разных химических компонентов. Первыми их воспринимают гортань, трахея, бронхи и легкие. Как известно, у курильщиков снижается иммунитет. Что только на руку мутантным клеткам, которые ежеминутно появляются в нашем организме и в любой момент могут перерасти в злокачественную опухоль (рак). Статистика свидетельствует, что курильщики на 10-30% чаще болеют онкологическими заболеваниями, чем люди, которые не имеют этой вредной привычки. Но, несмотря на это, курильщиков мало пугает то, что с ними может произойти через 10-15 лет.

- Но об опасности заболевания сердечно-сосудистой системы и рака легких теперь пишут огромными черными буквами на каждой пачке сигарет.

- Возможно, такое предупреждение и действует на кого-то, но не на многих. Например, за рубежом на пачке с сигаретами размещается фотография пораженных никотином легких. Ужасная картина. Но не факт, что и она подействует на всех. В действительности, человек должен сам отдать себе отчет в том, что табак – это медленный убийца. У него должна появиться мотивация, которая поможет избавиться от вредной привычки. На кого-то больше подействует внутренний стимул. Например, мой отец, участник войны, сказал, что, как только родится сын, он сразу бросит курить. Свое обещание он выполнил. Для кого-то более действенным будет внешний стимул. Так, во многих странах существует практика увольнять работника, если он часто болеет. И болезни эти можно связать с курением. Если человек дорожит работой, за которую он получает хорошую зарплату и гарантированный социальный пакет, то рисковать потерей рабочего места из-за того, что нельзя жить без сигареты, никто не захочет. «Плюс» - медицинское страхование. Если стоимость страховки будет расти из-за того, что человек часто болеет, это вынудит его задуматься над тем, что можно сделать для того, чтобы укрепить иммунитет.

- А в Украине применяются такие методы наказания курильщиков?

- Не исключено, что некоторые серьезные компании действительно выдвигают к своим работникам требования не курить на работе. Даже вводится система штрафов для людей, которые будут перерывать рабочий процесс выходами на перекур. Но массово работодатели антитабачной кампанией не занимаются. Да и государство пока еще в этом направлении работает не достаточно активно.

- Почему? Неужели не хватает средств на то, чтобы организовать и провести исследования, которые бы помогли разработать методы действенной борьбы с табакокурением?

- На протяжении последних шести лет финансирование здравоохранения увеличилось почти в четыре разы. Так, если в 2001 году на здравоохранение выделялось около 5 млрд. грн. (и государственный, и региональный бюджет), то в 2006 году – 13 млрд., а вместе с государственным – 16 млрд. В 2007 г. эта цифра составляет 21 млрд. Но распределение этих средств осуществляется нерационально. В частности, и до сих пор не выделяются средства на проведение исследований. Вместе с тем, компании, которые занимаются изготовлением табачных изделий выделяют значительные суммы для того, чтобы провести серьезную кампанию накануне выпуска совей продукции. Это и группы фокуса, и социологические опросы, и работа психологов, которые выясняют, как подействовать на сознание потребителя, чтобы заинтересовать продукцией. А вот средств на то, чтобы провести социологические исследования, которые бы помогли разработать действенную антитабачную кампанию, нет.

- В последнее время широко рекламируются препараты, которые помогают бросить курить, многообразные пластыри, которые уменьшают тягу к никотину. Насколько они эффективны?

- Они эффективны. Сейчас осуществляется программа заместительной терапии - сильные наркотики замещаются слабыми, очищенными. Чтобы постепенно снизить дозу, уменьшить абсценентный синдром (синдром отмены). Но опять-таки, многое зависит от силы воли самого человека и мотивации. Человек должен сам захотеть избавиться от вредной привычки, а медицинские препараты лишь помогут ему привыкнуть жить без никотина.

- Но мы не можем ожидать, пока государство будет выделять средства на проведение антитабачной кампании, или введет законы, которые, как за рубежом, будут запрещать принимать курильщиков на работу и тому подобное. Как можем мы, украинцы, бороться с проблемой табакокурения сейчас?

- Прежде всего, массово к этому должно присоединиться общество – жители какого-то района или дома, создавая временные объединения. Когда общество скажет «нет!» бабке, которая продает сигареты всем, кому до и после 18 лет, то она перестанет торговать ими в этом районе. Если общество другого района не захочет, чтобы их детей и внуков отравляли никотином, бабушку выгонят и оттуда. И еще один чрезвычайно важный фактор: нужно, чтобы опять начали функционировать спортивные секции и площадки, где молодежь сможет заниматься спортом. Тогда у нее просто не останется ни времени, ни желания на то, чтобы затянуться табачным дымом.

Татьяна Калашнюк