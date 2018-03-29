Здоровье - это ... Советы звезд

РУСЛАНА ЛЫЖИЧКО, певица, народный депутат Украины

Я постоянно двигаюсь. У меня просто безумный ритм жизни. Честно говоря, даже нет времени для того, чтобы посещать тренажерные залы или клубы фитнесса. Мой секрет здоровья – это здоровый образ жизни, полезная и здоровая пища, фреши, побольше свежего воздуха, улыбок и позитивных эмоций, любимая работа и публика, которые добавляют мне энергии и вдохновения.

АССИЯ АХАТ, певица

Прежде всего нужно заниматься диагностикой. Не ждать, пока болезнь даст о себе знать, а обнаруживать ее раньше. Конечно, все зависит от генетики. Я не люблю ходить к врачам и не делаю этого, но всем рекомендую. Мой муж очень следит за своим здоровьем, и я учусь у него. Ведь когда человек больной, то это отображается и на его настроении, и на семейных отношениях, и на детях. А дети хотят, чтобы мама всегда была здоровой и веселой.

Советую всем заниматься аэробикой в любом возрасте. Можно просто ходить в тренажерный зал. Но когда я перестала заниматься аэробикой, и пошла на тренажеры, у меня ухудшилось самочувствие, я не могла петь и танцевать одновременно. Аэробика мне очень помогает. Я специально занимаюсь с тренером, она делает мне силовые нагрузки.

Ну, и конечно же питание. Я сама, как и большинство, люблю нездоровые продукты питания. Но нужно найти в себе силу их избегать.

Еще я слежу за своим весом. Когда появляются лишние килограммы, я себе не нравлюсь. Желаю всем научиться любить себя, уделять себе внимание и выглядеть так, чтобы нравиться и себе, и другим. Тогда у вас будет всегда хорошее настроение, а от него многое зависит.

ОЛЬГА ЮНАКОВА, певица Люди говорят, что все наши болезни от наших мыслей. И это правда. Нужно уметь следить за своими мыслями, чтобы они были позитивны. От наших мыслей зависит и здоровье.

Чтобы быть здоровыми, наша семья пьет чаи. А солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Мы ходим по росе босыми ногами. У нас есть возможность делать это часто, потому что мы живем в частном доме. Обливаемся водой. Зимой выбегаем на улицу и бросаемся в снег. Очень хорошая вещь – сауна. Полезно туда ходить, дышать аромомаслами. В спортзал я не хожу, потому что много двигаюсь во время концертов, этого мне хватает.

Я никогда не пользуюсь услугами салонов красоты. Делаю себе маски из того, что подарила природа: ягоды клубники, овсянка.

АНИ ЛОРАК, певица Главный секрет здоровья – это полноценный сон. Он дает и здоровый цвет лица, и прилив сил, и хорошее настроение! Конечно же, нельзя сбрасывать со счетов косметические процедуры, например один из моих любимых экспресс-рецептов красоты: раз в неделю нужно делать маску из любимого питательного крема, кожа сама за 10-15 минут «съест» столько, сколько ей нужно, а остатки можно удалить салфеткой. Несомненно, важно и здоровое питание. Но можно выспаться, сделать несколько масок, выпить фреш и скушать салатик, а результата не получить, потому что проделываешь все это без настроения, без улыбки. Поэтому любите себя, улыбайтесь чаще, светитесь изнутри и тогда, несомненно, вы всегда будете красивы, полны сил и здоровья!

Галина Высоцкая