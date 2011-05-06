Завтра в Украине сохранится холодная, дождливая погода

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, ночью на севере Левобережья местами сильные, только в Крыму и Приазовье, а ночью и в западных областях без существенных осадков.

Ветер северо-западный (на юге юго-западный), 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 3-8° тепла, в западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла; в восточной части ночью 5-10°, днем 14-19°.

В Киевской области в субботу временами ожидается дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°. В Киеве температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.