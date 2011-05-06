Инвалидам увеличили размеры помощи

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и инвалидам», в соответствии с которым увеличиваются размеры денежной помощи для указанной категории граждан со стороны государства.

В частности, повышается с 10 до 20% уровень обеспечения прожиточного минимума для детей-инвалидов в малообеспеченной семье. Так, для детей-инвалидов до 6 лет это увеличение составляет 41,6 грн., а в возрасте от 6 до 18 лет - почти 50 грн.

Кроме того, государственная социальная помощь на уход за инвалидами войны с очень высокой степенью потери здоровья, очень высокой зависимостью от постоянного ухода за отдельными категориями увеличивается:

- лицам из числа военнослужащих и других лиц, которым назначены пенсии по инвалидности в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», - с 400 до 800 грн.;

- лицам, которые получают пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет в соответствии с другими законами - с 120 к 240 грн.

Также усиливается государственная поддержка инвалидов с детства и семей, в которых есть дети-инвалиды. Размер государственной социальной помощи гражданам этой категории, которые входят в 1-ю группы, увеличивается на 25%. Кроме того, расширяется круг граждан, которые имеют право получать надбавку по уходу за ребенком-инвалидом.

«Таким образом, введение законодательного акта о повышении размера государственной помощи детям-инвалидам из малообеспеченных семей, инвалидам войны, инвалидам с детства даст возможность повысить их социальную защиту, а также свидетельствует о том, что Президент Украины заботится об интересах тех граждан Украины, которые нуждаются в первоочередной поддержке со стороны государства» - отметили в пресс-службе главы государства.