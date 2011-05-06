Государство будет создавать условия для усыновления сирот
Обещает Янукович
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что государство будет создавать условия для усыновления детей-сирот.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции после посещения детского дома «Любысток» в сели Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.
В частности, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что главной задачей государства является создание всех условий, чтобы все семьи, которые хотят усыновить ребенка, имели такую возможность.
«Такие условия будут созданы», - пообещал Президент.
Также он пообещал, что из года в год помощь таким семьям будет увеличиваться.
Кроме того, сказал В.ЯНУКОВИЧ, будет увеличиваться помощь при рождении ребенка.
Президент отметил, что Украина и дальше будет заботиться о детях, которые находятся на воспитании в детских домах. В частности, он отметил, что сегодня создаются областные центры медицинской помощи, где дети будут не только лечиться, но и проходить ежегодное обследование.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что государство будет внимательно следить и за образованием таких детей, чтобы каждый ребенок, в соответствии со своими способностями, мог продолжить учебу по окончании школы.
Так он пообещал, что 38 мальчиков-сирот из Киевской области, которые выразили желание учиться в Киевском военном лицее им. Богуна, получат такую возможность.