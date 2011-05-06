Детям-сиротам и малообеспеченным семьям повысили выплаты
14:12, 06 мая 2011Страна
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Янукович подписал закон
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон о повышении выплат детям-сиротам и малообеспеченным семьям.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции после посещения детского дома «Любисток» в селе Новопетровцы Киевской области.
По словам Президента, с 1 мая помощь детям-сиротам и малообеспеченным семьям повысится от 10 до 20%.
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