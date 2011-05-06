Президент подписал закон о повышении выплат детям-сиротам и малообеспеченным семьям

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон о повышении выплат детям-сиротам и малообеспеченным семьям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции после посещения детского дома «Любисток» в селе Новопетровцы Киевской области.

По словам Президента, с 1 мая помощь детям-сиротам и малообеспеченным семьям повысится от 10 до 20%.