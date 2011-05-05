Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь СЕМИВОЛОС считает, что в Украине отсутствуют основания для совершения терактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции на тему: «Убийство бен Ладена, мировой терроризм и Украина».

«В основном Украина не имеет серьезных внутренних причин для террористической деятельности», - сказал эксперт.

В то же время он отметил, что есть несколько факторов, которые могут способствовать совершению терактов, в частности, это увеличение социальной напряженности.

«Если выборы и в дальнейшем будут фальсифицироваться, а мы видели, как фальсифицировались местные выборы, то, очевидно, вероятность того, что кто-то попытается использовать и этот сценарий для давления на оппозицию, возможна», - заметил И.СЕМИВОЛОС.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать проявлений терроризма на территории Крыма, И.СЕМИВОЛОС отметил, что не видит в Крыму проявлений, которые бы свидетельствовали о возможности возникновения в будущем групп, которые бы исповедовали такой способ решения вопросов.

«Есть радикальные группы, но их радикализм скорее связан с борьбой внутри крымско-татарского общества и он не выходит за пределы этого общества», - добавил эксперт.