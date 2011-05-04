2012 год станет годом спорта и здорового образа жизни

Кабинет министров Украины принял распоряжение «О мерах по подготовке и проведению в Украине в 2012 году Года спорта и здорового образа жизни».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Этим документом правительство согласовало план действий по подготовке и реализации спортивных мероприятий и оздоровительных программ.

Реализация проекта будет осуществляться за счет средств государственного бюджета, которые выделены под этот акт Министерству образования и науки, молодежи и спорта, другим центральным органам исполнительной власти – ответственным исполнителям, по соответствующим бюджетам программы.

Проведение в Украине мероприятий такого рода должно побудить украинцев к ведению здорового образа жизни и пробудить интерес к спорту, а также придаст положительный импульс развитию физической культуры и спорта и будет способствовать популяризации в обществе идеи здорового образа жизни, говорится в сообщении.

Кроме этого, инициативу будут поддерживать общественные объединения физкультурно–спортивного направления, в частности Национальный олимпийский комитет Украины и Национальный комитет спорта инвалидов.