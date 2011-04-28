Украина эвакуировала с территории Ливии уже 611 своих граждан

Украина по состоянию на 28 апреля эвакуировала с территории Ливии 611 своих граждан.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службі Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

В частности, по его данным, 27 апреля из г. Триполи в направлении ливийско-тунисской границы в 7 часов утра по местному времени выехали трое граждан Украины. В тот же день в приграничном тунисском городке Бен-Гардан к этой группе присоединились еще 4 граждан Украины, которые эвакуировались из г. Налют, где продолжаются боевые действия.

Кроме того, проинформировал А.ДИКУСАРОВ, 28 апреля при содействии заграничных дипломатических представительств и консульских учреждений Украины была обеспечена отправка, транзит и прибытие в Киев по маршруту Ливия-Тунис-Стамбул-Киев 7 украинцев, эвакуированных из Ливии.

Также 28 апреля в международный аэропорт „Борисполь” был доставлен гроб с телом украинца, который погиб 20 апреля в г. Мисурата в результате минометного обстрела. Гроб передан родственникам погибшего.

По сообщению Посольства Украины в Ливии, по состоянию на 21 апреля из Ливии планировали эвакуироваться 26 наших соотечественников (из них 10 - из Налюта). В то же время 26 апреля их количество сократилось, отметил А.ДИКУСАРОВ.