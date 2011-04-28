Кабмин не позволит надругаться над Александровской больницей в Киеве

Правительство не позволит строить на территории Александровской (бывшей Октябрьской) больницы в Киеве никаких объектов, кроме медицинских.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня во время посещения им Александровской больницы.

«Александровская больница, которой больше 100 лет, - это исторически сложившийся в центре города Киева центр медицины. Кто мог посягнуть на эту площадь? Это люди, у которых нет совести, нет чести. И какой суд мог принять такое решение? Мы с мэром вместе будем отстаивать и не позволим ничего здесь строить, кроме медицинских учреждений», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр отметил, что правительство и КГГА намерены реорганизовать Александровскую больницу в главное медицинское учреждение города Киева.

Во время посещения больницы Н.АЗАРОВ также заверил медицинский персонал в том, что строительство Центра инфекционных болезней на территории учреждения будет закончено к ноябрю 2011 года.

Как сообщал УНИАН, решение о выделении компании “Житло-Буд” земли площадью 0,06 га на территории Александровской (Октябрьской) больницы было принято Киевсоветом 10 июля 2003 года.

В начале 2007 года на территории больницы начались активные строительные работы. Киевляне выступили в защиту Александровской больницы от застройки и организовали круглосуточное дежурство. Во время конфликта происходили многочисленные стычки активистов - защитников больницы и представителей застройщика.

Во время подготовительных работ застройщик вырубил на территории мемориального парка им. Богомольца на территории больницы 226 деревьев.

Впоследствии столичная мэрия издала распоряжение о прекращении строительства.

В декабре 2010 года Высший хозяйственный суд отменил собственное решение о запрещении строительства на территории Александровской больницы, которое раннее считалось не подлежащим обжалованию. Основанием для этого стало письмо Министерства культуры, которым это ведомство подтверждает согласие Главного управления охраны культурного наследия и реставрационно-восстановительных работ КГГА на строительство.

29 марта 2011 г. председатель КГГА Александр ПОПОВ заявил, что вопрос о прекращении строительства жилого дома на территории Александровской больницы будет решен в интересах киевлян.

Справка УНИАН. Александровская клиническая больница расположена на земельном участке площадью 7,58 га. На балансе больницы учитывается 19 зданий. Из общего количества зданий 18 зданий построены до Октябрьской революции 1917 года. Общая площадь зданий – 53,5 тыс. кв. м. На сегодняшний день общая мощность Александровской больницы составляет 1045 коек. Общее количество работающих – 1812 человек. На базе больницы функционируют 10 кафедр НМУ им. А.Богомольца и НМАПО им. П.Л. Шупика, в которых работают 90 научных работников.