Как благотворительные фонды борются с сокращением пожертвований

СьерраЛеоне — больше не горячая точка африканского континента, но остается одной из беднейших стран мира. В 2010 году ВВП на душу населения, по оценке МВФ, составил здесь всего чуть более $800 (рассчитан по паритету покупательной способности – ред.). Но в рейтинге благотворительности, опубликованном британским фондом Charities Aid Foundation, государство находится на высоком 11-м месте. Парадокс в том, что в этом списке маленькая и бедная СьерраЛеоне обогнала Украину с ВВП на душу населения в $6700 на 139 позиций. Мы оказались на 150-й строчке из 152-х возможных. Почему африканское государство оказалось добрее?

Социологи из исследовательской компании Gallup задали жителям 195 стран мира три несложных вопроса: «Приходилось ли вам в течение минувшего месяца делать пожертвования в благотворительные фонды? Работали ли вы в качестве волонтера? Помогали ли незнакомому человеку?». Вот и получилось, что если понимать филантропию шире, чем просто денежное пожертвование, то благотворительность по карману не только богатым. Африканцы — лишь подтверждение этому тезису. Исследователи подсчитали, что между готовностью помогать и размером ВВП существует лишь умеренная связь. Отзывчивость и сострадание больше зависят от того, насколько счастлив человек. «Пожертвование — скорее эмоциональный, чем рациональный поступок», — пришли к выводу эксперты CAF.

На всех не хватает

Какое общество, такие у него и порывы. Данные исследования, проведенного в прошлом году фондом «Демократические инициативы», не слишком радуют. 17,5% украинцев все еще считают, что благотворительностью занимаются, чтобы попасть во власть, 11,6% — для зарабатывания денег. 15% опрошенных вообще не интересует деятельность благотворительных организаций.

Тяжелая экономическая ситуация лишь усугубляет проблемы сектора в Украине. «Недостаток финансирования испытывают практически все фонды, реализующие масштабные программы и привлекающие к своей деятельности спонсоров», — говорит председатель правления фонда «Украина 3000» Александр Максимчук. В фонде «Открой Украину» рассказывают, что украинские партнеры организации уменьшили свои вливания в проекты либо прекратили их финансирование вообще. Благотворителям пришлось существенно скорректировать свою деятельность: они стали действовать адресно и укрупнять проекты.

Усилилась и конкуренция за право участвовать в реализации проектов с иностранными партнерами. Часть зарубежных фондов сократила финансирование своих программ в Восточной Европе в целом и в Украине в частности, как неприоритетные. Хотя многое зависит от самих проектов, в которые украинские организации привлекают партнеров. К примеру, в области противодействия эпидемиям ВИЧ/СПИДа и туберкулеза снижения поддержки иностранных организаций нет. Самый активный зарубежный донор в проблеме ВИЧ/СПИДа — Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (GFATM) — не только не сократил объем оказываемой помощи, но и выделил дополнительный грант Украине для борьбы с туберкулезом.

И все же благотворителей не стало меньше. «Но теперь они больше обращают внимание на соотношение затрат и результативности. Крупные фонды начали ранжировать свои проекты по степени «полезности», тщательнее просчитывать эффективность вложенных средств, социальную значимость», — комментирует директор благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный. Так, в кризисное время в фонде свели к минимуму проведение «люксовых» мероприятий — выставок, презентаций, пышных церемоний, концертов.

Благотворительный креатив

Кризис благотворительности не в том, что становится меньше денег, а в том, что любой кризис создает новые проблемы, требующие дополнительных ресурсов на их решение, отмечает директор Фонда Елены Пинчук «АНТИСПИД» Ольга Руднева. «Мы дважды пересматривали бюджеты на оказание непосредственной помощи людям с ВИЧ/СПИДом. Количество запросов резко увеличилось, ведь многие пациенты потеряли работу и больше не могли самостоятельно оплачивать препараты и медицинские обследования», — объясняет эксперт.

Благотворители вынуждены быть инициативнее и изобретательнее особенно в механизмах изыскания ресурсов. По словам директора фонда «Патриот Запорожья» Татьяны Олейник, сейчас актуально активное развитие фандрайзинга — привлечение к благотворительности населения. Так, в 2010 году стартовал новый фандрайзинговый проект фонда «АНТИСПИД» — первый в Украине благотворительный интернет-магазин Fashion Aid, за счет средств которого реализуется программа арт-терапии для ВИЧ-позитивных детей.

Аукционы — еще один инструмент, появившийся в арсенале благотворителей. Подобное мероприятие планирует провести Фонд Александра Фельдмана. На продажу выставят лоты из личной коллекции депутата. Собранные деньги организаторы перечислят на помощь детям с онкозаболеваниями. У фонда «АНТИСПИД» стартовал онлайн-аукцион «Звезды на продажу». Задача — до конца года собрать средства на дорогостоящее оборудование по очистке донорской крови.

Кроме того, фонды все активнее осваивают интернет для сбора пожертвований. К примеру, фонд Святослава Вакарчука «Люди будущего» запустил 3D-проект для сбора средств с помощью SMS, интернет-платежей, банковских переводов на закупку компьютерных классов для детских домов. Таким образом фонд собрал уже более 25 тыс. грн.

По данным исследования фонда «Демократические инициативы», в прошлом году около трети украинцев пожертвовали деньги людям и общественным организациям. Впрочем, в денежном эквиваленте корпоративная филантропия все равно масштабнее, чем частная. «Поэтому в Украине объемы благотворительной помощи так зависят от текущей ситуации, в которой оказался бизнес. Два года назад планирование в фондах было помесячным. О годовых планах речь вообще не шла», — рассказывает директор Украинского форума благотворителей Анна Гулевская-Черныш. К тому же фонды компаний ограничены как общей, так и маркетинговой составляющей бизнеса и, соответственно, решают более узкий спектр проблем.

Изменить ситуацию могло бы переориентирование сектора на частные пожертвования как более стабильный источник существования благотворительных организаций. Такова мировая практика. Но, с одной стороны, сами благотворительные фонды не готовы к работе с большим количеством жертвователей. За многими из них еще нет сильного бренда, которому бы доверяли, и, главное — успешных историй. «Историй, показавших конкретные изменения в судьбе конкретных людей или организаций, которые произошли с помощью фонда. Так общество готово воспринимать филантропию», — говорит директор «Центра филантропии» Светлана Куц. С другой стороны, виноваты и сами потенциальные жертвователи. «У людей развилась «баннерная слепота», если речь идет, к примеру, об обращениях, размещаемых в интернете. Часто это связано с неприятием чужих проблем на фоне собственных. Кстати, недавно руководство Киевского метрополитена отказалось размещать объявления о помощи из-за жалоб людей, которые в утренней спешке на работу или по возвращении домой хотят абстрагироваться от чужих трудностей», — рассказывает Анатолий Заболотный.

Пока же сегмент частной благотворительности формируется в основном за счет средств состоятельных людей. Основной список благотворителей существенно не меняется уже несколько лет. В то же время на Западе по инициативе Билла Гейтса и Уоррена Баффета в филантропию вовлекается все больше состоятельных людей. За время кризиса в мировой практике благотворительности проявилась яркая тенденция: привлекать единомышленников, а не действовать самостоятельно. «В Украине решать проблемы сообща пока не принято. Частные фонды в основном работают на имя своих основателей, вся их деятельность направлена на укрепление позиций, накопление опыта. Как только будут достигнуты устойчивое положение и признание, стратегии начнут меняться. Ведь работать на партнерских началах всегда сложнее — это следующий этап мастерства», — говорит Анна Гулевская-Черныш. Да и сами бизнесмены не готовы отдавать свои средства сторонним благотворительным фондам в управление. «Ведь партнеры должны совпасть на уровне ценностей, стандартов работы и представлений о результате», — объясняет Анатолий Заболотный.

При этом украинские частные благотворительные фонды все еще мало похожи на своих иностранных коллег, которые, как правило, аккумулируют средства одного или нескольких доноров и отдают ресурсы тем, кто их профессионально тратит — благотворительным и общественным организациям. Тем не менее в Украине такой подход — все еще редкость. Грантовые программы отечественных приватных фондов за редким исключением связаны с учреждением стипендий для молодежи. Не секрет, что контролировать грантовый проект гораздо сложнее, чем свой собственный, поэтому фонды предпочитают реализовывать программы самостоятельно. «Но чтобы действительно работать на развитие страны, необходимо давать возможность работать как можно большему количеству организаций, создавать критическую массу качественных проектов. В результате приходится выбирать: или ты полностью контролируешь все процессы и во всем уверен, или работаешь на развитие, понимая при этом, что в значительной мере придется полагаться на те же общественные организации и независимых от тебя людей», — комментирует Анатолий Заболотный. Пока чаще выбирают первое.

Крупнейшие благотворительные фонды публичных украинцев — 2010

Ринат Ахметов

Фонды «Развитие Украины», «Эффективное управление»

Благотворительный бюджет 155,65 млн грн (средства, направленные на благотворительность учредителем фондов Ринатом Ахметовым).

Фонд «Развитие Украины» основан в 2005 году. До 2008 года был корпоративным фондом группы «СКМ». Фонд «Эффективное управление» основан в 2007 году.

Фонд «Развитие Украины» реализовал шесть масштабных программ. В частности, программу «Современное образование» (проекты «Журналистика цифрового будущего» и «Докторская программа по массовым коммуникациям»). Программа «Культурное достояние» представлена проектом по реконструкции Дома митрополита Софии Киевской, а также проектом «Реставрация музея в Пирогово». В 2010-м стартовала грантовая программа фонда — «I3» (выделено 10 грантов на реализацию культурных проектов). В рамках программы «Развитие семейных форм воспитания» фонд поддерживает проект «Сохраним ребенку семью» и проект «Сиротству — нет» (благодаря порталу по усыновлению sirotstvy.net в 2010 году более 800 детей-сирот нашли новых родителей). Одна из крупнейших программ фонда — «Остановим туберкулез в Украине». В 2010 году подписано грантовое соглашение с Глобальным фондом для борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией. Кроме того, фонд реализует проект «Рак излечим» (в 2010-м фонд обеспечил Львовский онкологический центр компьютерным томографом). Программа адресных проектов включает проекты «Малая родина», «Адресная помощь» (для проведения сложных курсов лечения) и «Помощь в чрезвычайных ситуациях». Проекты фонда «Эффективное управление», также работавшие в прошлом году, связаны с разработкой и внедрением долгосрочных экономических программ развития Украины.

Виктор Пинчук

Фонд Виктора Пинчука

Благотворительный бюджет 110,8 млн грн (данные за 2009 год ($13,78 млн переведены в гривню по курсу на конец 2009-го). Отчетность за 2010 год проходит аудит.)

Фонд был создан в 2006 году. На реализацию крупнейших проектов бизнесмен направил уже более 333 млн грн.

Проекты фонда осуществляются на долгосрочной основе в трех направлениях — «Человек», «Общество», «Мир». В рамках программы в сфере здравоохранения «Колиска надії» в 2010 году фонд открыл три новых центра помощи новорожденным (всего их 22). Провел пятый конкурсный отбор участников стипендиальной программы «Завтра.UA», созданной для поддержки талантливой молодежи. «Всесвітні студії» — новый образовательный проект фонда. 17 победителей первого конкурсного отбора программы уже получили гранты на обучение по магистерским программам в ведущих мировых университетах. В 2010-м фонд провел конкурс «Гордість країни», ежегодную Ялтинскую европейскую конференцию, украинский ланч в Давосе, вручил артпремию Future Generation Art Prize 2010.

Дмитрий Фирташ

Благотворительный бюджет 70,8 млн грн (средства предоставлены бизнесменом напрямую).

Фонд DF Foundation находится на стадии формирования.

Благотворительные усилия бизнесмена сконцентрированы в двух направлениях: разовая благотворительная помощь и системные долгосрочные программы в сфере науки и образования. Два года назад при финансовой поддержке бизнесмена в Кембриджском университете была основана программа украинистики. Ее задача — улучшение имиджа Украины в мире. Студенты вуза получили возможность изучать украинский язык, литературу, кинематограф, культуру и историю. В 2010 году Украинская программа стала постоянной благодаря созданию Фонда украинистики с бюджетом в 59 млн грн. Также бизнесмен профинансировал (1,92 млн грн) учреждение стипендиальной программы для украинских студентов в Кембриджском университете. Уже в 2011-м в Кембридж на одногодичный курс магистратуры по одной из 50 специальностей могут попасть 5–10 студентов из Украины. В рамках разовой благотворительной помощи в прошлом году предприниматель направил 10 млн грн пострадавшим от наводнения в Черновицкой области. В течение учебного года в Кембридже преподают курс украинистики: студенты изучают украинский язык, литературу, кинематограф, культуру и историю.

Петр Порошенко

Фонд Петра Порошенко

Благотворительный бюджет 22,34 млн грн.

Один из первых частных фондов в Украине создан в 1998 году.

Фонд осуществлял материальную поддержку многодетных семей, оказывал адресную помощь больным и инвалидам. Кроме того, он реализует программы: «Люди в біді!» (материальная помощь пострадавшим от природных катаклизмов и катастроф), «Колиска України» (поддержка и возрождение украинского села, создание современной инфраструктуры, включая строительство школ, больниц, детских садов), «Світ для дітей повинен бути яскравим» (создание комфортных условий для внешкольного отдыха), «У здоровому тілі — здоровий дух!» (поддержка спортивных учреждений, создание спортивных площадок и т. д.), «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (программа помощи ветеранам ВОВ и ветеранам Афганистана). Кроме того, фонд финансирует масштабный проект по реконструкции и строительству набережной на реке Южный Буг в Виннице. Общая стоимость всех работ составит более 50 млн грн.

Вадим Новинский

МБФ в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Благотворительный бюджет 20,7 млн грн.

Основан в 2008 году и реализует проекты в четырех направлениях: культурно-историческое наследие, духовность, здравоохранение, спорт.

К основным проектам МБФ в честь Покрова Пресвятой Богородицы в 2010 году можно отнести программу «Духовное наследие»: поддержка издательства православного журнала для молодежи «Отрок» Свято-Троицкого Ионинского монастыря, помощь в возрождении Свято-АлександроНевского собора (Крымская епархия); программу «С молитвой в сердце»: поддержка строительства «Детской больницы будущего» фонда «Украина 3000»; программу «Спортивная страна — здоровая нация»: поддержка Всеукраинского общественного объединения «Федерации баскетбола Украины» и женского гандбольного клуба «Спарта» (г. Кривой Рог). Сейчас фонд разрабатывает новый проект «Надежда есть», направленный на решение проблем украинской онкогематологии. Фонд планирует финансировать Центр детской онкогематологии и трансплантации костного мозга «Охматдет» и Киевский центр трансплантации костного мозга.

Елена Пинчук

Фонд «АНТИСПИД»

Благотворительный бюджет 11 млн грн (бюджет фонда составил $1,38 млн, пересчитан по курсу на конец декабря 2010 года.).

Единственный в Украине частный фонд, созданный для борьбы с эпидемией СПИДа в Украине. Был основан в 2003 году.

Фонд сохранил три направления деятельности. В рамках информационно-образовательного направления прошел концерт на Михайловской площади в Киеве «Битва за будущее» с участием 42-го президента США Билла Клинтона. Международное сотрудничество было представлено совместным проектом с Фондом Элтона Джона, в рамках которого в десяти регионах Украины оказывается помощь детям с ВИЧ/СПИДом, и проектом с Фондом Клинтона, который работает в Днепропетровской области. Фонд продолжает поддерживать работу мобильных клиник, оказывающих помощь ВИЧ-позитивным детям в самых труднодоступных регионах Украины. 12 медицинских учреждений и 261 пациент получили прямую помощь фонда. В 2010 году был открыт новый фандрайзинговый проект — первый в Украине благотворительный интернет-магазин Fashion Aid. В октябре прошлого года организация провела благотворительный ужин и аукцион по случаю приезда в Украину Билла Клинтона, где удалось собрать $3 млн.

Владимир и Виталий Кличко

Фонд братьев Кличко

Благотворительный бюджет 8,7 млн грн.

За семь лет Фонд братьев Кличко реализовал проекты на 26 млн грн.

Фонд финансировал как традиционные для себя проекты, в частности, по созданию сети спортивных площадок по всей Украине, ремонту спортзалов, Международный турнир по боксу, так и несколько новых. В прошлом году был реализован первый этап проекта «Оздорови суспільство» — конкурс эссе на одноименную тематику среди молодежи. Второй этап — проведение творческих студий. Десять проектов выпускников студий приняли участие в конкурсе на получение грантов. Авторы самой успешной модели оздоровления общества посетят Германию. Кроме того, в 2010-м фонд впервые провел детский конкурс «Екоідеї зі всього світу». Фонд отличился успешными фандрайзинговыми акциями. В 2010-м состоялся благотворительный гала-вечер фонда, на котором было собрано более $1 млн. Эти средства направят на поддержку детских спортивных школ.

Борис Колесников

Фонд Бориса Колесникова

Благотворительный бюджет 8,14 млн грн.

Был создан в 2008 году, деятельность сконцентрирована на поддержке культуры, образования, спорта.

В прошлом году портфель фонда состоял из 11 проектов. В рамках реализации программы «Ценим наследие» при содействии фонда был установлен монумент, посвященный 250 донецким воинам-шахтерам, погибшим при обороне Одессы (пгт Черноморское, Одесская обл.); переданы средства на приобретение музыкальных инструментов для Дворца культуры имени В. Куйбышева (г. Донецк), а также для Львовского национального академического театра оперы и балета им. С. Крушельницкой.

Кроме того, в 2010 году на средства фонда было куплено медицинское оборудование для диагностики и лечения больных с патологией позвоночника и спинного мозга. С целью поддержки одаренной молодежи реализован совместный спецпроект Фонда Бориса Колесникова и газеты «Сегодня-Донбасс» — «Юные гении». Сейчас реализуется проект фонда по строительству общественно-политической библиотеки имени Е. П. Кушнарева в Харькове.

Александр Фельдман

Фонд Александра Фельдмана

Благотворительный бюджет 4,5 млн грн (приведенная сумма — расходы на адресную помощь и не учитывает стоимость материальных ценностей).

Благотворительный фонд Александра Фельдмана — наследник корпоративного фонда «Авэк», основанного бизнесменом в 1997 году.

Три базовых направления работы фонда — это адресная помощь, защита детства и сохранение культурного наследия. В рамках программы «Защитим детство» разрабатывается механизм финансирования потребностей детей из интернатов по принципу «Деньги ходят за ребенком». Вторая составляющая программы — развитие физической культуры и спорта, третья — проект «Жизнь без наркотиков». Основная часть средств фонда идет на финансирование программы адресной помощи «Рука помощи». В прошлом году фонд запустил проект «Стать героем просто» по сбору донорской крови для онкобольных детей. В рамках программы фонда «Культурное наследие» в 2010 году в дар Музею искусств им. Богдана и Варвары Ханенко были переданы четыре образца старинного японского оружия, а Львовской национальной галерее искусств подарено 32 предмета японского искусства конца ХІХ века, Харьковскому художественному музею — работу Ильи Репина «Портрет сына Юрия». В рамках программы также оказывалась финансовая поддержка Северной экспедиции Института археологии НАН Украины.

Катерина Ющенко

Фонд «Украина 3000»

Благотворительный бюджет 4,1 млн грн.

Основан в 2001 году и работает в сфере истории и культуры, медицины и образования.

В прошлом году фонд продолжил финансировать две медицинские программы «Радость детства — свободные движения» и «От больницы к больнице». Кроме того, были реализованы музейные и культурологические проекты — Программа поддержки музейных работников и акция «Музейное событие года», действовала программа небольших культурологических грантов. Предприятие фонда «Украинская кинофундация» представило украинское кино на известнейших мировых киноплощадках — киномаркетах в Берлине и в Каннах. Образовательные конкурсы «Добро начинается с тебя» и «Новейший интеллект Украины» в 2010 году собрали рекордное количество участников.

Арсений Яценюк

Фонд «Открой Украину»

Благотворительный бюджет 3 млн грн.

Создан в 2007 году с целью популяризации Украины за рубежом, развития международного сотрудничества и публичной дипломатии.

В 2010 году фонд провел масштабный IV Киевский форум безопасности, встречи Дипломатического клуба с участием всемирно известных политиков и дипломатов; финансировал проведение в Черновцах международного поэтического фестиваля Meridian Czernowitz; предоставлял гранты отечественным представителям культуры для поездок за рубеж; оплачивал переводы произведений украинских современных прозаиков на иностранные языки; поддерживал молодых региональных лидеров, сосредоточившись на поддержке активных молодых женщин в рамках программы «Простір змін: жінки-лідери»; предоставлял лучшим студентам Львовской национальной музыкальной академии стипендии имени Владимира Ивасюка; помогал организовывать работу с детьми украинских трудовых мигрантов, а также финансировал разработку методологии работы с ними.

Евгений Черняк

Фонд «Патриот Запорожья»

Благотворительный бюджет 1,84 млн грн.

Основан в 2005 году. Идея создания принадлежит Евгению Черняку. Сегодня фонд объединяет 16 запорожских бизнесменов.

Фонд направил средства на поддержание программ: «Детская площадка — в каждый двор» (создание сети детских площадок в Запорожье), «Социальная карта» для социально незащищенных слоев населения (оформление пластиковых карт, дающих скидку на медикаменты и продовольственные товары), «Я помогаю детям» (адресная помощь частным лицам), «Согреем теплом ветеранов» (организация мероприятий для ветеранов и пожилых людей — лекции на актуальные темы, мастер-классы, занятия пением и танцами, кинопоказы и т. п.). Также фонд оказывал помощь медицинским учреждениям, учебным заведениям и интернатам, спонсировал спортивные и культурные мероприятия.

Как мы составляли рейтинг

В рейтинг вошли крупнейшие публичные меценаты Украины, которые осуществляют благотворительную деятельность через созданные ими благотворительные фонды. Наличие такой организации — первый критерий отбора благотворителей для участия в рейтинге. Основатели фондов приглашают профессионалов управлять их благотворительными деньгами в соответствии с миссией организации и контролируют эффективность расходов, а потому деятельность фондов системнее.

Деятельность фондов оценивалась исходя из размеров их благотворительных бюджетов — 2010. В рейтинг попали организации, предоставившие данные о своих расходах, что и стало вторым критерием отбора. Нижняя планка для годового бюджета — 1 млн грн.

В рейтинг не попали те, кто не афиширует свою благотворительную деятельность, как, например, Геннадий Боголюбов. Хотя его фонд Bogolyubov Foundation, зарегистрированный в Лондоне, финансирует строительство крупнейшего в мире еврейского центра «Менора» в Днепропетровске. По некоторым данным, на реализацию проекта Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский выделили $80 млн. Боголюбов также поддерживает Дом престарелых и благотворительный центр «Бейт Барух», в рамках которого организована сеть благотворительных столовых с бесплатным кошерным питанием. Аналогичную программу Bogolyubov Foundation запустил в Вене.

Участники рейтинга частных фондов — в основном бизнесмены. Хотя их предприятия и так тратят немало средств на благотворительность. Украинский форум благотворителей выяснил, что еще в 2005 году инициатива по реализации благотворительных программ исходила от собственников или топ-менеджмента. Спустя пять лет ситуация кардинально изменилась. В 80% случаев планирование благотворительной деятельности стало прерогативой PR-отдела или маркетингового департамента. «Благотворительность осталась, но от альтруистических мотивов она перешла в чисто прагматическую плоскость. Это неплохо, это то, что происходит во всем мире. Благотворительность стала стратегией компании», — объясняет директор Украинского форума благотворителей Анна Гулевская-Черныш. Но участие бизнеса в различных социальных и благотворительных проектах в первую очередь связано с корпоративными интересами. Здесь почти не осталось места личным порывам самих бизнесменов, которые они реализуют через собственные фонды.

Елена Струк

"Контракты"