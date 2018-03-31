Эпоха "реформации" медицины в Хмельницкой области: чем все закончится?

Начало "реформ" в украинской медицине датируется Законом Украины "Об утверждении Общегосударственной программы развития первичной медико-санитарной помощи на принципах семейной медицины на период до 2011 года" - именно на него ссылаются чиновники Минздрава, когда распространяют свои новые приказы. Автограф под этим документом поставил еще Виктор Ющенко 22 января прошлого года. Если коротко, то это очередная программа грез "маленького украинца", который хочет жить в богатой стране с качественным медицинским обслуживанием. Среди высоких пафосных словес "обеспечить", "повысить", "усовершенствовать", "разработать" прописаны источники финансирования. Основное бремя ложится на местные бюджеты, поскольку государственная казна, согласно плану программы, на 2011 год выделит лишь 159,3 млн. грн.

В водовороте петиций

На основе базисного закона "Об утверждении Общегосударственной программы развития первичной медико-санитарной помощи ..." 30 августа 2010 выходит приказ № 735 Министрества здравоохранения Украины "Об утверждении примерных этапов реформирования первичного и вторичного уровней оказания медицинской помощи". Директор Департамента развития медицинской помощи М. Хобзей определил три этапа реформирования. В рамках первого (до 1 января 2011) нужно было провести оптимизацию сети и коечного фонда учреждений здравоохранения; сформировать оптимальную сеть учреждений первичного уровня оказания (с решением вопроса о реорганизации ФАПов (ФПив), обслуживающие более 1000 населения в врачебные амбулатории , части участковых больниц в амбулатории общей практики семейной медицины).

Второй этап приходится на 2011 год и ставит цель продолжить оптимизацию сети медучреждений и создать "госпитальные" округа, которые объединили бы заведения нескольких районов или городов и районов (здесь мне вспомнилось создание образовательных округов на Хмельнитчине, о которых, начиная с 2006 года , говорил бывший заместитель председателя ОГА Валерий Малькин. На календаре - 2011 год, а реформа образовательных округов в области так и не завершена - авт.)

Третий этап (2012 год), по замыслу организаторов, должен стать кульминационным в реформировании здравоохранения. Прежде всего будет завершено формирование "госпитальных" округов. Следующий шаг - учреждениям первичного и вторичного уровня предоставления медпомощи присвоят статус коммунальных некоммерческих неприбыльных предприятий (благотворительная помощь и различные благотворительные взносы, которые сейчас находятся на полулегальном состоянии на территории лечебных учреждений, "канонизируют". Когда они будут напоминать своеобразные "сборы" - пропуск в больниц или амбулаторий - авт.)

Хмельнитчину реформируют наскоком

"Я бы в реформаторы пошел - пусть меня научать"! - такой саркастический лозунг, перефразируя Самуила Маршака, взяло на вооружение руководство Хмельницкой облгосадминистрации. В апреле прошлого года на Хмельнитчине создан региональный комитет по экономическим реформам. Право голоса, как и право распоряжаться дальнейшей судьбой конкретных медучреждений, закреплено за восьмеркой высокопоставленных Домов советов. На их столе уже лежат две распечатки с планом реформирования 13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в амбулатории общей практики семейной медицины и реформирования 11 маломощных сельских участковых больниц. Время для кардинальных изменений ограничено - до 2014 года.

Первый заместитель председателя Хмельницкой ОГА Вадим Гавришко во время нынешней мартовской сессии областного совета поспешил заверить: "Ни одна участковая больница, ни один фельдшерско-акушерский пункт не будет реорганизован без изучения мнения жителей конкретного населенного пункта. У нас есть соответствующие договоренности с главами райгосадминистраций о том, что ни сегодня, ни завтра, ни ближайшего года не будет закрыт ни один ФАП, если жители нуждаются в медицинской помощи. Сейчас в области отсутствует факт, чтобы власть вопреки воле населения закрыла или реорганизовала больницу ". Вадим Дмитриевич, очевидно, не владеет ситуацией или публично попытался "пройти мир ложью".

Так вот, в начале мая прошлого года областные власти "погорели" на попытке реализовать один пункт этого плана - реорганизовать Требуховецкую сельскую участковую больницу (Летичевский район) в амбулаторию общей практики семейной медицины. Эта больница - единственная участковая в районе и обслуживает 12 сел, где проживает около 9000 человек, из них - 1400 детей. Тогда полтысячи жителей Требуховцов выступили против реорганизации больницы. В ситуацию, как "рыцарь на белом коне", вмешался Вадим Гавришко, который прискакал из областного центра. "Эта больница (Требуховецкая - авт.) имеет возможность лечить. Правда, штатное расписание надо переписать. Губернатор заверил, что заведение будет работать ", - пообещал чиновник.

Другой неприятный момент с реформированием медучреждений для областной власти состоялся в Красиловском районе. Тамошний райсовет накануне Нового года преподнес медикам неожиданный сюрприз. Депутаты Красиловской районного совета приняли решение о реорганизации Кременчуковской участковой больницы в амбулаторию общей практики семейной медицины. А Федоровскую амбулаторию общей практики семейной медицины и Западинскую амбулаторию общей практики семейной медицины понизили в статусе до уровня фельдшерско-акушерского пункта. Кроме того, местные избранники предложили реорганизовать путем присоединения 4 фельдшерских пунктов.

Как рассказала начальник отделения Национальной службы посредничества и примирения в Хмельницкой области (НСПП) Татьяна Бабич, работники Кременчуковской участковой больницы выразили обеспокоенность по поводу значительного сокращения медработников. 11 февраля 2011 они провели собрание, на котором было выдвинуто требование к главному врачу Красиловской центральной больницы М. Качана, а именно: обеспечить продуктивную занятость работников путем сохранения всех рабочих мест в этом лечебно-профилактическом учреждении при проведении реформирования. Во время заседания на примирительной комиссии 3 марта со стороны Красиловского районного совета, райгосадминистрации и главного врача Красиловской центральной районной больницы выявлены нарушения требований трудового законодательства по обеспечению гарантий уволенных работников Кременчуковской участковой больницы, на основании чего рекомендовано принять меры для устранения этих нарушений. Учитывая, что по запросу отделения НСПП в Хмельницкой области прокуратурой Красиловского района осуществляется проверка законности решения 3 сессии Красиловской районного совета 6 созыва от 30 декабря 2010, на примирительной комиссии согласовано перенести заседание до окончания прокурорской проверки и получения ее результатов.

Собственную позицию по этому поводу высказал главный врач Кременчуковской участковой больницы Дмитрий Лысюк. Он считает, что предложенные изменения приведут к "разрушению и так хромой на обе ноги сельской медицины". "Приоритетом Всемирной организации здравоохранения относительно критериев определения эффективности здравоохранения является ее доступность для каждого гражданина. Закрывая фельдшерские пункты, где количество жителей в селе менее 300 человек, мы обрекаем крестьян на резкое ограничение доступности медицинской доврачебной помощи. Переход фельдшерских пунктов на хронически дефицитный бюджет районных больниц приведет к разрушению материальной базы. Кроме того, от поддержки этих учреждений устраняется территориальная община, поэтому полный упадок этих учреждений - дело ближнего будущего. А еще надо учесть и такой фактор, как состояние дорог и транспортное сообщение на селе, очень далеки от европейского уровня ", - говорит главный врач. По его словам, ликвидируя маломощные учреждения на селе, несмотря на их размещение, состояние материальной базы, наличие персонала, уничтожается основа,которая выполняет не только лечебную, но и социальную функцию.

"Конечно, нам нужны заведения современного уровня. Требуются значительные средства, которых на сегодня в государстве нет. Возьмем выше: несмотря на полную изношенность и устарелость имеющегося оборудования, на уровне районов централизация медицины картины не меняет. Медицинское оборудование требует замены каждые 5-7 лет. Диагностическое отделение предлагаемых современных госпитальных округов, которых должно быть как минимум три на область, должно быть оснащено самой современной техникой. Это и будет современный уровень диагностики, только тогда можно говорить об эффективной профилактике. После организации таких баз можно начинать реформы на вторичном уровне, закрывая отдельные подразделения, нуждающихся в высокоспециализированной помощи ", - убежден Лысюк.

Самое парадоксальное то, что властные реформаторы нарушают Конституцию Украины. Согласно ст. 49: "Существующая сеть учреждений здравоохранения не может быть сокращена".

Бюджетные карусели

Любые реформы должны подкрепляться определенным денежным эквивалентом. Господин Гавришко отмечает, что обязательно при реформировании должен учитываться демографический фактор. "У нас уменьшается количество населения, а мы увеличиваем койко-места и, соответственно, медперсонал, не можем содержать". Здесь же Вадим Дмитриевич понял, что не стоит повышать социальное напряжение, и добавил, что бюджеты областей здравоохранения и образования края сбалансированы. "Есть возможность оплаты потребности на уровне прошлого года", - сказал высокопоставленный чиновник.

Мы прошлись бюджетными дебрями здравоохранения края и наткнулись на интересные нюансы. Во-первых, в областном бюджете-2011 прописано, что на обеспечение функционирования здравоохранения будет направлено 327,7 млн. грн. В прошлом году финансовая инъекция составляла 356,8 млн. грн. То есть минус 29,1 млн. грн - на столько укорочена смета медицинской отрасли в этом году.

Следующая "оптимизация" - расхождение стоимости медикаментов на койко-место в день. Если в прошлом году в областных лечебно-профилактических учреждениях в среднем на медикаментозное обеспечение кровати-места тратилось 15 грн, то 2011 года "паек" больного врезали на 1,1 грн - до 14,1 грн.

В-третьих, укорочена межотраслевая комплексная программа "Здоровье нации 2002-2011". В этом году финуправление облгосадминистрации посчитало целесообразным направить на эту программу 21,8 млн. грн. В прошлом году областной финансовый центр был щедрее - расходы на "Здоровье нации 2002-2011" составляли 30,4 млн. грн.

В-четвертых, отобраны средства от областной программы "Репродуктивное здоровье населения Хмельницкой области" - 2011 года финансирование сокращено почти втрое и составляет 600 тыс. грн (2010 г. освоено 1,7 млн. грн).

И, в-пятых, власти края считают, что туберкулез в Хмельницкой преодолен, а потому 250 тыс. грн на программу противодействия достаточно (в прошлом году направлено 300 тыс. грн). Зато в 2010 году в области взято на учет 707 больных, у которых впервые выявлено заболевание туберкулезом.

Виталий Тараненко, УНИАН.