Некоторые функции Минздрава передадут медассоциациям

Министр здравоохранения Украины Илья ЕМЕЦ инициирует создание медицинских ассоциаций для передачи им некоторых функций Минздрава.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Инициатива Минздрава как центрального органа исполнительной власти – воплотить в жизнь механизм медицинских профессиональных ассоциаций… Такая ассоциация будет называться Украинской медицинской ассоциацией», - сказал И.ЕМЕЦ.

По его словам, такие функции Министерства здравоохранения как стандартизация в медицине, аттестация врачей и медицинское специальное планирование, а также кадровая политика, должны перейти от министерства как бюрократического органа к специалистам.