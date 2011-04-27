Разработают программу социальной защиты малообеспеченных до 2015 г.

Кабинет министров намерен разработать программу социальной защиты малообеспеченных граждан до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая заседание правительства.

«Сейчас правительство разрабатывает пятилетнюю программу повышения уровня социальной защиты малообеспеченных граждан Украины. Это будет первая за годы независимости своего рода социальная дорожная карта на среднесрочную перспективу», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что разработка этой программы даст возможность качественно планировать бюджетные расходы и «не давать обещаний, от которых народ уже устал».

По словам главы правительства, такая программа предоставит гражданам реальные ориентиры государственной поддержки.

Н.АЗАРОВ поручил Министерству финансов и Министерству социальной политики согласовать такую программу и учесть ее в бюджетных процессах на 2012-2015 годы.