Список повседневных привычек, вредных для здоровья

Британский таблоид Daily Mail составил список повседневных привычек, которые могут быть вредны для человека.

По словам врача-консультанта, дерматолога лондонской клиники Cranley Ника Лоу, большинство людей слишком много моются. "Очень горячая вода в сочетании с жестким мылом может лишить кожу жиров, что приводит к сухости, образованию трещин и даже инфекции. Большей части из нас не обязательно тщательно мыться каждый день", - сообщил ученый.

Как утверждает профессор Университета Лафборо, сотрудник Центра исследования сна Джим Хорн, восьмичасовой сон каждую ночь вызывает у человека ощущение усталости.

"Короткий, продолжительностью от 4 до 15 минут дневной сон, по эффективности сопоставим с лишним часом сна ночью", - заявляет ученый. Хорн утверждает, что сотни лет назад распространенной практикой было разделение ежедневного сна на несколько сегментов.

"Современное представление, согласно которому просыпаться среди ночи плохо, может оказывать деструктивное воздействие на качество сна. Например, мы просыпаемся в три ночи и лежим, нервничаем, что не спим, тогда как можно было бы просто встать и занять свой ум чем-нибудь отвлекающим, но вместе с тем расслабляющим - порешать головоломку или почитать книжку - до тех пор, пока тело не подскажет нам, что мы снова готовы ко сну", - полагает исследователь.

Стоматолог Фил Стеммер из лондонского центра "Здоровое дыхание" советует бороться с соблазном прополоскать рот после чистки зубов, поскольку иначе смывается защитное флуоридное покрытие, наносимое вместе с зубной пастой. Сам Стеммер даже не мочит зубную щетку перед тем, как выдавить на нее пасту, и старается не пить полчаса после этой гигиенической процедуры. Кроме того, важно не чистить зубы сразу после еды, утверждает стоматолог, поскольку пища временно размягчает зубную эмаль и нужно дать ей затвердеть снова, на что уходит минимум полчаса.

Израильские ученые опубликовали в журнале Digestive Diseases and Sciences исследования о вреде сидения на унитазе.

"Более естественно отправлять естественные надобности на корточках, поскольку в таком положении требуется меньшее напряжение. В результате снижается риск заработать геморрой или дивертикулез", - утверждают ученые.

Обследовав 100 работающих мужчин и женщин, исследователи из США установили, что у тех из них, кто брал на себя обязанности по уборке дома, было более высокое давление, чем у тех, кто предоставлял заниматься этим своим супругам. Как уточняют авторы статьи в журнале Psychosomatic Medicine, главный вред связан не с самими хлопотами, а с беспокойством о том, как с ними справиться. Испанские коллеги также пришли к выводу, что бытовая химия повышает риск развития астмы.

Вред организму наносит и неправильное дыхание, утверждает психотерапевт, директор Общества по управлению стрессом Нейл Шах. Взрослые, как правило, злоупотребляют грудным дыханием, вследствие чего в нижней части легких застаивается несвежий воздух, а ведь именно в этой части парного органа сосредоточены наиболее эффективные в смысле газообмена сосуды. Шах советует дышать животом и делать это ритмично и регулярно, совершать от 12 до 20 циклов в минуту, причем между вдохом и выдохом делать короткую паузу.

"Если расслабляться на диване после еды, ваш организм с большей вероятностью переработает съеденное в жир", - предупреждает Клэр Макэвилли, диетолог из Кембриджа. Наиболее калорийную пищу она советует употреблять утром. Однако даже если поужинать в 8 или 9 вечера, интенсивная 20-минутная прогулка избавит от риска набрать вес, а полезнее всего регулярное питание небольшими порциями, утверждает эксперт.

Напомним, ранее ученые из Атланты, штат Джорджия пришли к выводу, что одержимость чистотой может стать непосредственной причиной депрессии.

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