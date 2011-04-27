При реформировании медицины не будут использовать революционные методы - Емец

При реформировании отрасли здравоохранения нецелесообразно использовать революционные методы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Илья ЕМЕЦ заявил на совещании в Кабинете министров Украины, посвященном реформированию отрасли здравоохранения.

«Мы поняли, что никакая самая лучшая модель, которую мы сейчас или перенесем (в Украину – УНИАН), или сами адаптируем, не будет идеальной. Нам нужно сделать те механизмы, по которым по результатам мы сможем уже внедрять реформу. Тем более, что действительно мы считаем, что революционный подход к медицинским реформам не является лучшим, а нужно делать эволюционный подход», - сказал И.ЕМЕЦ.

Он подчеркнул необходимость сохранить самые лучшие достижения отечественной медицинской отрасли.

В то же время министр отметил, что медицинские работники обязаны принимать участие в реформировании отрасли.

Кроме того, по мнению И.ЕМЦА, одним из приоритетов реформ должно быть первичное медицинское звено. «Если во всем мире 70% медицины начинается и заканчивается на первичном звене, то в Украине наоборот 30% - на первичном звене, а 70% - это специализированная помощь. Это нужно менять», - подчеркнул министр.

И.ЕМЕЦ также отметил, что еще одним направлением реформирования должна стать экстренная медицинская помощь.