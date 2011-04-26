Черкасчина: вследствие столкновения грузовиков вытек аммиак
15:27, 26 апреля 2011Страна
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Загрязнения и жертв нет
В Черкасской области, на 195-м км автотрассы Киев-Одесса, вчера вечером грузовой автомобиль „МАЗ-5337” столкнулся с грузовым автомобилем Magirus-Iveco, перевозившем две емкости с аммиаком по 20 метров кубических.
Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, вследствие дорожно-транспортного происшествия была повреждена сливная арматура емкости, через которую произошла утечка аммиака.
Ночью подразделениями МЧС авария была ликвидирована.
Жертв, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.
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