Черкасчина: вследствие столкновения грузовиков вытек аммиак

15:27, 26 апреля 2011
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Загрязнения и жертв нет

В Черкасской области, на 195-м км автотрассы Киев-Одесса, вчера вечером грузовой автомобиль „МАЗ-5337” столкнулся с грузовым автомобилем Magirus-Iveco, перевозившем две емкости с аммиаком по 20 метров кубических.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, вследствие дорожно-транспортного происшествия была повреждена сливная арматура емкости, через которую произошла утечка аммиака.

Ночью подразделениями МЧС авария была ликвидирована.

Жертв, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

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