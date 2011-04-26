Погода на завтра

Завтра днем в северных, центральных областях Украины и в Карпатах ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 7-12° (в Прикарпатье и Луганской области 4-9° тепла), днем 19-24°; в Карпатах ночью около 0°, днем 11-16° тепла.

В Киевской области в среду ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 19-24°. В Киеве - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12° тепла, днем 21-23°.