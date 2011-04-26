В Киеве найдены подростки, которые пропали в Белой Церкви
10:47, 26 апреля 2011Страна
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«Путешественники» возвращены
В Киеве были найдены четыре подростка, которые пропали в городе Белая Церковь.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киевской области, ребят в возрасте от 11 до 14 лет опознали граждане в столичном Гидропарке по фотокарточкам, которые распространила милиция .
Установлено, что один из мальчиков украл у родителей 6 тыс. грн.
Как отметили в милиции, все «путешественники» уже возвращены родителям.
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