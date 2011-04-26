Посещение Чернобыльской зоны не опасно для здоровья

Посещение Чернобыльской зоны не представляет опасности для здоровья туристов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в Москве высказал бывший ответственный работник Совета министров СССР, председатель госкомитета «Чернобыль» - министр РФ Василий ВОЗНЯК.

«Такое предложение было у меня еще при Советском Союзе – давайте подготовимся и будет возить сюда туристов, пусть смотрят», - сказал он.

По словам В.ВОЗНЯКА, в этом нет ничего страшного, главное разработать «нормальный» маршрут и показывать его туристам.

В.ВОЗНЯК сообщил, что первая иностранная делегация посетила ЧАЭС в 1987 году.

В свою очередь, директор объекта «Укрытие» («Саркофаг») Евгений АКИМОВ отметил, что туристам, которые посещают ЧАЭС, выдается специальная одежда, с ними проводится необходимый инструктаж.

«Идет нормальный туристический процесс, который хотят увеличить», - сказал он.