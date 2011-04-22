Сегодня - День Земли
08:56, 22 апреля 2011Страна
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Проходит под девизом "Миллиард "зеленых" дел"
Во многих странах мира сегодня отмечается День Земли, цель которого - привлечь внимание общества к экологическим проблемам.
День Земли отмечается в 41-й раз, сообщает радио «Свобода».
В этом году он проходит под девизом "Миллиард "зеленых" дел".
Как пояснил представитель организаторов глобального Дня Земли Чед ЧИТВУД, речь идет о так называемых "малых делах", приносящих пользу окружающей среде, которые в этот день могут совершить люди - например, использовать велосипед вместо автомобиля.
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