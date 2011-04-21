В Украине официально запрещено ГМО

Верховная рада приняла закон, запрещающий использование ГМО и производных от ГМО в органическом производстве.

Закон, в частности, содержит положение, согласно которому органическая продукция должна соответствовать требованиям, установленным для такой же продукции, произведенной конвенционным (неорганическим) способом.

Согласно документу, производство должно считаться органическим только после получения соответствующего сертификата на производство органической продукции и должна проводиться исключительно из органического сырья, которое отвечает требованиям этого закона.

Согласно документу, в органическом производстве должно быть запрещено использование ГМО, производных ГМО и продуктов, произведенных из ГМО, как пищевых продуктов, кормов, технологических добавок.

Также запрещается применять химические препараты защиты растений и удобрений, использование ионизирующей радиации для обработки органических пищевых продуктов, кормов или сырья, используемого в органических пищевых продуктах или кормах.

Отметим, что закон принят с изъятием из его текста положений о финансировании производства органической продукции за счет государственного бюджета.