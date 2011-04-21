Синоптики обещают завтра теплую и без осадков погоду
13:44, 21 апреля 2011Страна
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Ветер переменных направлений
Завтра, 22 апреля, на территории Украины сохранится теплая и без осадков погода.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с (в Крыму северо-восточный, 5-10 м/с).
Температура ночью 1-6° тепла, в восточной половине местами 0-3° мороза, днем 13-18° тепла; на Закарпатье ночью 4-9° тепла, днем 19-24°; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.
В столице и Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью по области 1-6° тепла, днем 13-18°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 15-17°.
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