Татьяна Бахтеева: Последствия Чернобыля продолжают негативно влиять на здоровье украинцев

В рамках годовщины 25-летия аварии на Чернобыльской АЭС Президент Виктор Янукович объявил 2011 год - годом решения проблем пострадавших вследствие катастрофы. Медики не устают вести печальную статистику, согласно которой счет больных онкозаболеваниями на протяжении последних десяти лет стремительно вырос. Как государство заботится о людях, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, и что делает власть, чтобы остановить опасную тенденцию роста количества больных раком, в интервью УНИАН рассказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

- Татьяна Дмитриевна, аварии на ядерном реакторе в Японии мировые ученые уже успели сравнить с украинским Чернобылем. Наше государство как страна, пережившая пик последствий взрыва на АЭС, сейчас может похвастаться безопасностью своих реакторов?

- Мы должны извлечь уроки из случившегося на японской «Фукусиме-1». Несмотря на то, что МАГАТЭ, проведя комплексную проверку пятнадцати действующих украинских энергоблоков, установила, что уровень безопасности на них отвечает современным требованиям по ядерной безопасности, Украина, на мой взгляд, должна еще больше усилить контроль за соблюдением правил и стандартов радиационной безопасности. В первую очередь необходимо создать нормативно-правовую базу, которая позволит перейти на новую систему радиологической защиты с учетом рекомендаций ряда международных организаций, в том числе МАГАТЭ и Евроатома.

Санитарные правила для украинских АЭС слишком устарели, а потому нуждаются в замене новыми документами на законодательном уровне. Отталкиваясь от этого, следует пересмотреть границы зон радиоактивного загрязнения и провести паспортизацию загрязненных территорий, ведь предыдущая паспортизация проводилась еще в 1991 году с дополнениями в 1993 и 1995 годах. Сегодня к зонам радиоактивного загрязнения зачислены 2 293 населенных пункта в 74 районах двенадцати областей. Всего на них проживает более 2 миллионов наших соотечественников.

Второе, что должно сделать государство, это, кстати, предусматривает и указ Президента о мерах, приуроченных 25-летию Чернобыльской катастрофы, - обеспечить эффективную диагностику и лечение тех заболеваний, которые актуальны для чернобыльцев сейчас и будут актуальны в последующие годы.

- То есть последствия аварии будут давать о себе знать и грядущим поколениям?

- Мы должны понимать, что авария не только изменила окружающую среду, привела к негативным экологическим и социально-экономическим последствиям, но и превратилась в национальную трагедию, принеся страдания миллионам украинцев и не только. Огонь Чернобыля оставил неизгладимый след как на Земле, так и в душах миллионов украинцев, белорусов и россиян. А последствия катастрофы ощутили жители Швеции, Норвегии, Польши, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Великобритании и т.д. Даже спустя 25 лет после трагедии мы пока не можем полностью оценить ее масштабы. Более 720 тысяч человек, от последствий взрыва, сегодня уже нет в живых. А количество участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС I категории стремительно растет с каждым годом. Если еще на начало 1991 года их было чуть больше двух тысяч, то ныне эта цифра давно перевалила за отметку в 110 тысяч человек. Среди патологий лидируют сердечно-сосудистые заболевания, болезни нервной и эндокринной систем и органов пищеварения. Но больше всего беспокоит рост онкозаболеваний. Рак щитовидной железы ученые официально признали главным медицинским последствием аварии на ЧАЭС. Более 60 процентов заболевших раком щитовидной железы были детьми, которые жили на наиболее радиоактивно загрязненных территориях – Житомирской, Киевской и Черниговской областей. В этих регионах такая патология встречается в 10 раз чаще, чем в других областях. В целом количество случаев рака «щитовидки» в Украине увеличилась в 5,6 раза, а болеть раком молочной железы наши женщины стали в 1,5 раза чаще.

Каждый из больных требует серьезной социальной поддержки и надлежащего медицинского обслуживания. Безусловно, Чернобыльская катастрофа продолжает негативно влиять на здоровье уже и наших соотечественников. Например, только за прошедшие 25 лет заболевание у детей на разные недуги из-за слабого иммунитета выросло в 2,5 раза.

- Что государство делает в вопросе улучшения качества жизни людям, пострадавшим в результате взрыва на АЭС?

- В целом с 1990 года наработано 800 нормативно-правовых актов, касающихся разносторонних аспектов жизнедеятельности граждан, наиболее пострадавших от Чернобыля. Удалось создать функциональную систему медицинского обеспечения, которая объединяет около трехсот медучреждений. Среди них Научный центр радиационной медицины, Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко, Институт педиатрии, акушерства и гинекологии. Государственной поддержкой пользуются более 2 миллионов пострадавших, в том числе 200 тысяч участников ликвидации аварии, для которых законами предусмотрено около ста видов льгот и компенсаций. Всего на эти цели государство выделяет 74 миллиарда гривен - четверть годового бюджета!

- Несмотря на это вы не отрицаете, что проблемы чернобыльцев сих пор не решены?

- Безусловно! В сфере социальной защиты существует еще множество проблем, решение которых напрямую зависит от финансовых возможностей государства ...

- Возможно, вся проблема заключается в том, что в государстве нет единого «ответственного» за решение таких вопросов ...

- Отчасти, так оно и есть, ведь сейчас проблемы пострадавших от взрыва на украинской АЭС решают и Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики и труда, и Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, и Министерство экологии и природных ресурсов, и СЭС. Все это, безусловно, влияет на потерю комплексного подхода к минимизации последствий катастрофы. Государство должно создать такую систему, которая объединит перечисленные направления деятельности по преодолению последствий аварии. Президент Виктор Янукович инициировал проведение в Киеве трехдневной международной конференции, посвященной, в частности, и этим вопросом. Сейчас мы должны понимать, что преодоление последствий Чернобыльской катастрофы - первоочередная задача государства, наш долг перед теми, кто отдал свои жизни, защищая здоровье людей. К сожалению, мы не можем стереть последствия аварии на АЭС в памяти людей, зато вполне по силам ликвидировать влияние последствий катастрофы на будущие поколения.

Юлия Мартыненко





