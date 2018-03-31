Юрий Антипкин: Уровень онкологии среди детей сегодня - как и до Чернобыля

Многое из того, что происходит сейчас на Дальнем Востоке, вызывает у наших сограждан до боли знакомые ассоциации. Стоило просочиться в Интернет первым тревожным сообщением с «Фукусимы-1», как в российском Приморье принялись массово скупать йод, йодопрепараты и запасаться красным вином. Очень похожие явления происходили некогда в Украине, в частности в Киевской, Черниговской и Житомирской областях. В конце апреля и начале мая многие семьи заметно поредели. Направив подальше, в "чисты края", жен с детьми, мужчины дружно глотали ... йод, запивая каберне...

Институт педиатрии, гинекологии и акушерства Академии медицинских наук Украинской ССР, как и другие медицинские центры, сразу же после взрыва в Чернобыле получил от руководителей ЦК Компартии УССР крайне важное поручение. Радиационных центров в те времена на Украине не было. Поэтому несколько сотен женщин "в интересном положении", проживавших в Припяти и остальным смертельно опасных населенных пунктах, были немедленно транспортированы в Киев.

- На момент Чернобыльской катастрофы в пределах 30-километровой зоны отчуждения проживали пятьсот тридцать три беременные женщины, - рассказал УНИАН директор Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины, президент Ассоциации педиатров Украины Юрий Антипкин. - Все они впоследствии родили в стенах нашего института. Руками наших акушеров-гинекологов были приняты дети, появившиеся на Свет Божий после облучения их мам безжалостной радиацией.

- Как сложилась судьба этих женщин и детей?

- Резкого всплеска онкогематологических заболеваний, к счастью, не произошло. Что отнюдь не означает, будто Чернобыль не отразился на здоровье. Уровень онкологии и лейкемии у детей сегодня - такой же, какой был и до Чернобыля. Правда, распределение лейкемий у детей изменился. Если раньше более уязвимыми были дети до 12 лет, - сейчас чаще поражаются дети после 12 лет.

Нас очень беспокоит то, что после взрыва на ЧАЭС пострадала эндокринная система женских и детских организмов. Количество злокачественных образований после 1986 года резко увеличилось. Имею в виду рак щитовидной железы, что сегодня считается традиционной индуцированной патологией.

- Американские врачи, которые охотно практиковали в СССР в первые постчернобыльскую годы, предсказывали резкий скачок заболеваемости раком ...

- Коллеги определяли старт резкому увеличению числа заболевших этой страшной болезнью не ранее, чем через 8 лет после Чернобыля. И мы почувствовали крайне неприятные изменения четырьмя годами раньше, уже в 1990-м...

Другие изменения, повлиявшие на формирование других патологий, коснулись иммунной системы детей. Чаще стала поражаться эндокринная система (это касается не только щитовидной железы). Резко возросли метаболические нарушения.

С первых постчернобыльский дней и до сегодня мы изучаем состояние здоровья женщин, которые продолжают жить в радиационно контролируемых регионах. Это 72 района в 5 областях. Благодаря этому мы располагаем банк ом данных о состоянии здоровья женщин и рожденных ими детей. В этом банке заложен не только характер течения беременности и клиническое состояние новорожденных, но и данные лабораторного и инструментального обследования этого контингента пострадавших от радиации.

Эти 25 лет можно разделить на отдельные этапы. 1-й - это четыре года, в течение которых мы наблюдали ухудшение состояния здоровья беременных.

- В чем оно проявлялось?

- Прежде всего в том, что беременные находились в состоянии острого, а затем и хронического стресса.

- Чем он был вызван?

- Тем, что люди переезжали с одного места на другое, люди не знали, что их ожидает. Вторая причина стресса связана с нарушениями, которые начинали развиваться у женщин в период беременности под воздействием малых доз радиации. Позже эти проявления выражались во всевозможных осложнениях в период беременности и непосредственно после родов.

- Не послужило ли это резкому сокращению - на 40 процентов - числа родов?

- У этого явления было много причин. Связанных как со здоровьем беременных, так и с сомнениями: стоит ли вообще рожать облученным и тем, кто проживал на зараженных территориях? .. Свои исследования мы проводили комплексно со многими специалистами, имеющими богатый опыт работы в области радиационной медицины (в частности, изучавшие последствия бомбардировок Хиросимы и Нагасаки). Кроме японских специалистов, контактировали также с французскими, с немецкими, с учеными других мировых держав. Нас интересовало, как реагирует организм беременной женщины и организм ребенка на длительное воздействие радиации в смысле иммунных нарушений, с позиции метаболических нарушений, оксидантного стресса, унаследованных мутаций ...

Хотел бы особо выделить - из категорий населения, проживающих на территории «зоны», которые выехали за ее пределы в рамках программы переселения на "чистые земли» - ту часть граждан, которые пострадали, так сказать, внутриутробно. Вторая категория, особенно волнует нас, - дети, которые рождаются у родителей-ликвидаторов второго поколения.

- Имеют ли эти дети повреждения генетического аппарата, угрожает им и их потомству появление унаследованных мутаций?

- Если кто думает, будто через 25 лет после аварии на ЧАЭС тему последствий для женского и детского здоровья можно закрыть, - мы утверждаем, что с медицинской точки зрения этого категорически нельзя делать.

Те из наших японских коллег, кто нынче озабочен аналогичными проблемами в связи с катастрофой на «Фукусиме», могут использовать полученные нами результаты.

- Современные украинские ученые, а также руководители МЧС не склонны ставить в один ряд Чернобыль-1986 и Фукусиму-2011 ...

- В Чернобыле было острое облучение, отягощенное радионуклидным загрязнением окружающей среды. То, что сейчас случилось в Японии, во многом повторяет аналогичные события 25-летней давности. И слава Богу, что на Фукусиме не было такого выброса радионуклидов, который наблюдался в Чернобыле. Поэтому катастрофа 86-го года - самая большая беда для Земли в период эксплуатации «мирного атома».

- Удалось уменьшить риск заболеть тем детям, которых в первые дни вывезли подальше от Чернобыля?

- Если бы тогдашнее руководство СССР и УССР не распорядилось эвакуировать подальше от опасных регионов несколько сотен тысяч маленьких граждан, последствия той беды были бы намного хуже.

Но, к большому сожалению, полностью обезопасить тех детей от малоизвестных в то время угроз не удалось.

Дети, которые были облучены, но вывезены за пределы 30-километровой зоны, как и дети, которые рождаются и проживают в зонах радиационного контроля, по сравнению со сверстниками более подвержены инфекционным заболеваниям, формированию соматических заболеваний. Это не серьезные заболевания, однако их доля увеличивается. Имею в виду острые респираторные заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые заболевания и т.д. Сложность заключается в том, что такие заболевания протекают более вяло, скрыто, без явных симптомов, со всевозможными осложнениями. Другими словами, им свойственен «пролонгированный» характер течения.

- В Украине подрастает немало детей ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Их состояние каким образом вами отслеживается?

- Такие исследования мы проводим совместно с учеными Франции. Количество унаследованных мутаций у детей ликвидаторов не увеличилось. Если же разделить этих детей на группы в зависимости от сроков их зачатия, прослеживается следующая закономерность: если отец прекратил ликвидаторские работы и сразу вернулся в семью, где планировалось потомство, - у детей, зачатых в первый месяц после ликвидаторских работ, есть риск наследования мутаций более чем вдвое больше, чем у обычных детей. Отсюда важный вывод: половые клетки мужчин более существенно подвергаются воздействию радиации. В последующий период это влияние нивелируется.

- В какие годы отмечено наибольшее число осложнений во время беременности?

- Количество спонтанных абортов и замерших беременностей характерна для местностей с наиболее высоким процентом радиационного загрязнения. Всплеск таких патологий начался буквально на втором и третьем годах после катастрофы на ЧАЭС.

Когда зарождается новая жизнь, в матке формируется «детское место». Медики называют его плацентой. «Детское место» - главный орган, обеспечивающий связь материнского и детского организмов. Естественно, это «место» должно быть идеально чистым, комфортным, чтобы будущая жизнь мало можно лучшие условия. Мы столкнулись с неожиданным фактом: плацента, оказывается, накапливает радионуклиды и передает их от материнского организма к организму плода. Конечно же, это в природе крайне нежелательно, поскольку ребенок должен развиваться в оптимальных условиях, без каких-либо вредных воздействий.

Радионуклиды транспортируются во многие органы системы плода в очень маленьких дозах. Однако плацента их «учитывает», поскольку они «в норме» не должны присутствовать. Поэтому и развивалась у женщин плацентарная недостаточность (плацента не выполняла охранную, питательную функцию), что в итоге приводило к самопроизвольным абортам. Сама природа словно охраняла от неизбежных проблем в будущем ...

- Если в Украине вдруг отменят ныне действующие запреты на потребление продуктов питания, изготовленных на территориях «чернобыльских» зон.

- ... То женщины, мечтающие о потомстве, точно так же будут насыщать свой организм радионуклидами и передавать эти радионуклиды своим детям. Глубоко ошибаются те люди, которые говорят, мол, за 25 лет радиация «испарилась!

В первые годы после катастрофы на ЧАЭС люди все-таки более серьезней относились к собственному здоровью. Сейчас не боятся кушать то, что произрастает в «зонах». Вот сейчас начнется грибной сезон, за ним ягодный; люди толпами ездят в леса, собирают их дары, не имея гарантии защищенности от загрязнения радионуклидными продуктами.

Наши исследования некоторых плацент показали: если женщины пренебрегают правилами употребления здоровой чистой пищи, наличие радионуклидов им гарантировано ...

Олег Базак, для УНИАН