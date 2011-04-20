Китай просит Украину отменить запрет на ввоз жвачных животных из КНР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил вице-премьер-министр КНР ЧЖАН Децзян в ходе встречи с первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ.

«Надеюсь, что украинская сторона подкорректирует соответствующие торговые меры и как можно быстрее снимет запрет на импорт из Китая жвачных животных и соответствующего сырья», - сказал ЧЖАН Децзян.

Он подчеркнул, что отмена этого запрета будет содействовать урегулированию и расширению сотрудничества двух стран в области торговли продукцией сельского хозяйства.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2010 г. ветеринарная служба Украины запретила ввоз в Украину жвачных животных, сырья и продукции из них из Китайской Народной Республики. Запрет был введен в связи с регистрацией заболевания чумой мелкого рогатого скота на территории КНР.