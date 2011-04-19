В Киеве хотели подорвать Институт судмедэкпертизы?

По данным на 12 часов дня, подтвердилась информация, в фойе киевского Института судебно-медицинских экспертиз на улице Дорогожицкой, 9 обнаружены два взрывных устройствах. По данным «Комсомольской правды в Украине», мощность одного из них эквивалентна 300 граммам троила, другого - 1 килограмм 300 граммов. Издание сообщает и о якобы обнаруженном третьем взрывном устройстве, мощность которого пока не определена. Примерно в 12-45 две найденные бомбы были взорваны на территории Бабьего Яра.

После этого в здание вновь вошли спасатели и кинологи. Оцепление не снимают, на Олены Телиги - огромные пробки.