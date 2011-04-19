Реклама лекарств должна предостерегать от самолечения
13:05, 19 апреля 2011Страна
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ВР предусмотрела это
Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменения в статью 21 Закона Украины «О рекламе».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 285 из 395 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законом предусмотрено, что реклама лекарственных средств должна содержать предупреждение об угрозе самолечения.
Данным законом определено, что текст предупреждения должен быть следующего содержания: «Самолечение может быть вредным для вашего здоровья». В соответствии с законом этот текст должен занимать не меньше 15 процентов площади или объема (продолжительности) всей рекламы.
Данный Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.
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