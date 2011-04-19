Реклама лекарств должна предостерегать от самолечения

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменения в статью 21 Закона Украины «О рекламе».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 285 из 395 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что реклама лекарственных средств должна содержать предупреждение об угрозе самолечения.

Данным законом определено, что текст предупреждения должен быть следующего содержания: «Самолечение может быть вредным для вашего здоровья». В соответствии с законом этот текст должен занимать не меньше 15 процентов площади или объема (продолжительности) всей рекламы.

Данный Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.