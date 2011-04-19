Франция выделит в Чернобыльский фонд более 47 млн евро
10:48, 19 апреля 2011Страна
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"Мы хотим решить эту проблему"
Франция готова выделить в Чернобыльский фонд более 47 млн. евро.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время донорской конференции по сбору средств на завершение реализации чернобыльских проектов, которая проходит сегодня в Киеве, министр иностранных дел Франции Франсуа ФИЙОН.
«Моя страна намерена передать в данный фонд более 47 млн. евро». – сказал министр.
«Мы хотим дойти до конца в наших усилиях, мы хотим решить эту проблему и положить конец потому, что мы получили в наследство», - сказал Ф.ФИЙОН.
Он обратился к странам «Большой семерки» и Европейского Союза с призывом сделать все возможное, чтобы эти трагические события никогда не были забыты.
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