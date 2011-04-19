Ядерная установка в Харькове - прообраз самого безопасного реактора

Ядерная установка, которую планируется построить с помощью Соединенных Штатов Америки на базе Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» (ХФТИ), является прообразом самого безопасного ядерного реактора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Харьковского физико-технического института Иван НЕКЛЮДОВ.

«Сейчас мы собираемся построить установку ядерную, прообраз самого безопасного в будущем ядерного реактора, поскольку он питается внешним источником, ускорителем электронов, то есть это реактор будущего с подкритическим сборкой», - сказал он.

И.НЕКЛЮДОВ подчеркнул, что все реакции в ядерной установке на подкритической сборке в случае чрезвычайной ситуации могут быть быстро прекращены.

«Подкритическая сборка сам не работает, для того, чтобы она заработала, ее необходимо подпитать пучком электронов. Если какие-то ситуации происходят в активной зоне, выключается ускоритель и все прекращается. То есть, это самый безопасный в будущем источник ядерной энергии. Для Харькова это очень важный и нужный объект. Безопасность полная, мы же рядом там все работаем и живем», - сказал он.

По словам И.НЕКЛЮДОВА, во время строительства ядерной установки в Харькове для обеспечения надлежащего уровня безопасности будут учтены все предыдущие чрезвычайные ситуации с ядерными установками и все возможные варианты сочетания негативных факторов.

В свою очередь руководитель проекта строительства установки Иван КАРНАУХОВ отметил, что на новой ядерной установке невозможен взрыв и выбросы радиоактивных веществ наружу, а также минимизировано образование радиоактивных отходов.

«Взрыв невозможен, поскольку недостаточно материала, экологические последствия сводятся к минимуму, потому что санитарная защитная зона ограничивается стенами корпуса, авария такого масштаба, как разыгралась в Японии, исключена, потому что если остановится циркуляция воды, которая охлаждает, все нагреется до 45 градусов, если кто-то разобьет корпус и вода вытечет из корпуса, то нагреется до 105 градусов, если мы разобьем ТВЭЛ, то ТВЭЛ делается для целей безопасности, в отличие от энергетических реакторов, где все закрыто в оболочке и ее нарушение приводит к большим выбросам радиоактивных веществ в окружающую среду, у нас каждая крупинка на уровне нескольких микрон запакована в алюминиевую оболочку, то есть выделения даже при разрушении ТВЭЛа будут минимальны. Наработка радиоактивных отходов будет минимизирована, поскольку мощность очень низкая», - сказал И.КАРНАУХОВ.

Научный работник также заверил, что после введения ядерной установки в действие радиоактивный фон в городе не повысится.

По словам И.КАРНАУХОВА, сейчас ведутся проектные работы и технико-техническое обоснование проекта. Финансовая помощь со стороны США будет составлять 25 млн. дол., однако сумма может быть увеличена, чтобы завершить все работы «под ключ». Установку планируется ввести в эксплуатацию в 2014 году.