В Киеве состоятся мероприятия к 25-й годовщине Чернобыля

Сегодня в Киеве состоятся мероприятия, связанные с 25-й годовщиной Чернобыльской трагедии.

В 10.00 начнется Донорская конференция по сбору средств на финансирование чернобыльских проектов (Украинский дом, ул. Крещатик, 2).

В 15.00 в Украинском доме пройдет первое пленарное заседание Киевского саммита по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии. Заседание будет вести Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. В 17.00 там же начнется второе пленарное заседание саммита.

В понедельник в Киев прибыл председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ. Подтвердили намерения приехать в Украину генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун и председатель МАГАТЭ Юкия АМАНО, Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ и другие высокопоставленные должностные лица.

США на конференции будут представлять политолог, в прошлом советник Президента США Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ и специальный представитель Госдепартамента США по вопросам энергетики в Евразийском регионе Ричард МОРНИНГСТАР.

Как сообщал УНИАН, Украина во время международной конференции, посвященной 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы, рассчитывает получить 740 млн. евро, которых не хватает на строительство нового безопасного конфайнмента «Укрытие» над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.