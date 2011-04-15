Государство почти не выделяет средств на лечение "чернобыльцев"

Врачи заявляют, что государство почти не выделяет средств на лечения лиц, заболевших тяжелыми болезнями крови после аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Киеве директор Научного центра радиационной медицины Академии медицинских наук Украины (НЦРМ) Владимир БЕБЕШКО.

По его словам, из госбюджета финансируется лечение только 6 онкогематологических больных в год, хотя в очереди на лечение стоит 594 человека.

Он отметил, что для лечения онкогематологических заболеваний, которые вызваны радиацией, в этом году выделено только 1,5 млн. грн., а для того, чтобы “мы могли получить молекулярно генетическую ремиссию при хроническом лейкозе или при остром миелолейкозе, нам необходимо в год на одного человека 250 тыс. грн”.

При этом он отметил, что государство ежегодно выделяет ограниченные суммы на лечение онкогематологических больных.

Директор НЦРМ подчеркнул, что в центре есть оборудование и есть специалисты, которые могут лечить самые тяжелые болезни: белокровие разных форм и раки разных форм. По его словам, в центре используются те же методики, что и в Германии и других странах. Он добавил, что для прохождение курсов лечения украинцам теперь не надо ехать за границу, но все сводится к нехватке средств.

При этом В.БЕБЕШКО отметил, что в Украине наблюдается тенденция к ухудшению состояния здоровья всех слоев населения, пострадавшего от Чернобыльской аварии.

Он отметил, что, в частности, происходит рост заболеваемости раком щитовидной железы. По словам В.БЕБЕШКО, в Украине уже такой диагноз поставили 6049 детям. Он добавил, что российские медики прогнозируют заболеваемость детей в России раком щитовидной железы до 2020 года до 1100 случаев, а Украина за 25 лет уже “имеет такую страшную статистику”.

Директор НЦРМ также сообщил, что радиация приводит к развитию злокачественных заболеваний крови - хронической лейкемии миелоидного направления и других лейкемий. Он отметил, что после Чернобыльской катастрофы регистрировался “пик подъема заболеваемости хронической лимфоцитарной лейкемией, которую долгое время не считали связанной с излучением, радиацией”.

Заведующая отделом радиационной педиатрии, врожденной и наследственной патологии НЦРМ Евгения СТЕПАНОВА отметила, что если сравнить ситуацию с заболеваемостью детей в 1992 году с нынешним временами, то количество детей, у которых больные органы пищеварения, увеличились в 5 раз, костно-мышечной системы - в 5,5 разы, частота нарушений психики и поведения у детей возросла в 4 раза, количество детей с поражениями сердечно-сосудистой системы увеличилось в 3,9 раза, болезней почек – в 3,6 раза, детей с врожденными пороками развития - в 1,6 раза, количество детей, которые страдают заболеванием органов дыхания, – в 1,5 раза, нервной системы – в 1,2 раза.

В послечернобыльский период состояние здоровья детей “резко ухудшилось”, констатировала Е.СТЕПАНОВА. В то же время она назвала сложным вопрос, связано ли это с радиационным влиянием. По словам Е.СТЕПАНОВОЙ, радиационное влияние, стресс, который пережили семьи с детьми во время эвакуации после аварии на ЧАЭС, тяжелая экономическая ситуация - все это вместе способствовало такому резкому ухудшению состояния здоровья детей.

Она отметила, что проблема увеличения патологий желудочно-кишечного тракта является очень серьезной для детей, проживающих на радиационно загрязненной территории. Е.СТЕПАНОВА отметила, что там дети до сих пор употребляют продукты питания, загрязненные радионуклидами. По ее словам, именно через желудочно-кишечный тракт, который является “теми входными воротами, куда поступают эти радионуклиды”, они попадают в организм, а затем в кровь и распределяются по всем органам.