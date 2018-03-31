Украинская медицина: за что мы платим налоги?

Украинский президент официально объявил курс на реформирование медицинской отрасли. Изменить хотят прежде всего принцип начисления средств на лечение больных. Впрочем, пока денег не хватает даже на оплату работы медработников.

В Украине до сих пор действует старая советская проверенная временем система финансирования медицинской отрасли - в расчете на койко-место - сколько пациентов принимает медучреждение за год. Какого качества предоставляемые там медицинские услуги - это дело десятое. Главное, чтобы было где разместить кровати, которые обеспечивают медицинскому учреждению бесперебойное финансирование. Так, во всех отчетах чиновников от медицины фигурируют не люди, которых пролечили, а те же койки. О людях, которые платят налоги и должны были бы быть в центре внимания медиков, в основном забывают. Так, при номинально бесплатной медицине украинцам приходится самим собирать себе деньги на лечение, покупать лекарства, платить врачам взятки для получения квалифицированной помощи.

Старая песня

Первый заместитель главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Киева Виталий Мохорев рассказал Deutsche Welle, что испытывать уход от системы финансирования койко-мест будут прежде всего в медучреждениях столицы. В Киеве хотят развивать сеть амбулаторий семейной медицины. Это когда врачам платят не за отправленных в стационар больных, а за предупреждение развития болезней, профилактические обследования и конкретно вылеченных. «Мы должны ориентироваться именно на индикативные показатели состояния здоровья. Мы не должны финансировать лечебное учреждение, кровати, а конкретные показатели состояния здоровья населения, состояние диспансеризации, выход на первичную инвалидность. По этим показателям и должна оцениваться работа врача », - рассказал Мохорев.

Впрочем, не все так хорошо, как рассказывает чиновник. На самом деле врачей не хватает не только для обследования и профилактики, но и для лечения больных, ведь средняя зарплата украинского медика составляет 2,5 тысячи гривен. В первичной медицине в Киеве сейчас работает 30% пенсионеров. Молодежь не хочет работать в государственных больницах за мизерную зарплату и всю жизнь надеяться, что "под пенсию" государство выделит им социальное жилье. Поэтому большинство молодых специалистов идут в частные больницы или же открывают частную практику, где лечат пациентов за конкретные деньги, а не за их «причудливые» налоги, которые идут на обслуживание койко-мест.

Украинцы не знают своих медицинских прав

Вот и получается, что украинцам ничего другого не остается, как выстаивать огромные очереди в больницах и поликлиниках, платить врачам взятки и надеяться, что власть таки предоставит им достойные медицинские услуги за уплаченные ими налоги. Правозащитники констатируют, украинцы почти ничего не знают о своих медицинских правах. Наибольшее количество фактов нарушений медицинских прав фиксируется в отношении ВИЧ-инфицированных и наркозависимых людей. Это следует из последнего отчета правозащитных организаций Украины «Права человека в области здравоохранения».

Вместе тем юристы отмечают, что все больше граждан стали обращаться в суды, чтобы защитить свои права. «Официальной статистики о количестве обращений в суд по защите медицинских прав не существует. Чаще всего граждане отстаивают свои права в порядке уголовного и гражданского судопроизводства. Дела, которые доходят до суда и заканчиваются возмещением материального и морального ущерба, уже есть», - отметила эксперт Фонда медицинского права и биоэтики Украины Ирина Сенюта. Правозащитники советуют украинцам чаще задумываться, получают ли они адекватную медицинскую помощь, выплачивая на это часть своих налогов.