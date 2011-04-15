В Украине впервые осудили пластического хирурга

В Украине впервые вынесли обвинительный приговор пластическому хирургу за неудачную операцию, в тюрьму врач не сядет, однако выплатит пострадавшей пациентке 30 тысяч гривен, пишет "Сегодня".

Иск против киевского врача еще пять лет назад подала его пациентка Елена Петрова. В 2003 году 50-летняя киевлянка решила убрать мешки под глазами и носогубные складки. Но, очнувшись после наркоза, она увидела обезображенное лицо. Оказалось, хирург (видимо, по своей инициативе) сделал ей круговую подтяжку лица и поднял брови. Они почему-то оказались на разном уровне, а на лице, которое постоянно дергалось из-за повреждения тройничного нерва, остались множественные шрамы.

После неудачной операции женщина обратилась к британским пластическим хирургам, однако они констатировали, что исправить уже ничего нельзя.

На днях Дарницкий райсуд столицы вынес хирургу обвинительный приговор, но от уголовной ответственности обвиняемого освободили по сроку давности (по статье 140 УК "ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей", ему грозило до двух лет тюрьмы).

Согласно постановлению суда, врач должен заплатить Елене моральный ущерб в размере 30 тысяч гривен. Хирург отказался комментировать решение суда, коротко отрезав лишь: "Это все неправда!".

podrobnosti.ua