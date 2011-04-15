Есть ли в детском питании вредные компоненты?

Компания HiPP предоставила УНИАН заявление относительно результатов исследования Каролинского Института экологической медицины о содержании мышьяка, кадмия и свинца в молочных зерновых кашах.

В нем сообщается, что Каролинский Институт экологической медицины (Швеция) провел исследование молочных смесей и молочных зерновых каш наиболее популярных торговых марок детского питания: Organix, HiPP, Nestle и Holle. А в опубликованных результатах исследования указано содержание мышьяка, кадмия и свинца в упомянутых продуктах.

Компания HiPP обращает внимание, что в соответствии со стандартами, установленными ВОЗ и EFSA (Европейское агентство по стандартам на продукты питания) содержание кадмия в молочной каше HiPP в 14 раз, а мышьяка – в 6 раз меньше установленной нормы.

Руководитель исследования Карин Льюнг также подтверждает этот факт в интервью британской газете Daily Mail. (http://www.dailymail.co.uk/health/article-1375416/Leading-brands-baby-food-contain-arsenic-toxins.html?ITO=1490).



Наличие этих металлов в продуктах питания объясняется тем, что кадмий, мышьяк и свинец являются природными элементами, которые содержаться в грунте, так же, как и железо, кальций, йод и другие, ценные для нашего организма микроэлементы. Поэтому полностью избежать их попадания в зерновые или другие растения невозможно.

Нормы, установленные ЕС

Допустимое Еженедельное Потребление (Tolerable Weekly Intake TWI) в размере 2,5 мкг на кг массы тела. Например, для младенцев весом 5 кг допускается TWI в количестве 12,5 мкг кадмия. Исходя из данных Каролинского Института, если за неделю будет употреблено 7 порций Рисовой каши с бананом HiPP , в организм поступит около 0,91 мкг кадмия, что в 14 раз меньше нормы.

Для мышьяка Допустимое Ежедневное Потребление (Acceptable Daily Intake ADI) составляет около 2 мкг на кг массы тела. ADI для младенцев весом 5 кг. составляет 10 мкг. Исходя из данных Каролинского Иститута, Рисовая каша с бананом HiPP содержит 1,7 мкг мышьяка на порцию. То есть, ежедневная порция в 6 раз ниже показателя ADI, и, соответственно является безопасной как часть ежедневного рациона.