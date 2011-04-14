Стало известно ожидают ли Украину в этом году катаклизмы

В Министерстве чрезвычайных ситуаций прогнозируют, что в этом году в Украине не будет опасных наводнений и паводков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Департамента гражданской защиты МЧС Украины Василий КВАШУК.

По его словам, на сегодняшний день из всех регионов Украины снег остается только в Карпатах, на остальной территории снега нет.

В.КВАЩУК отметил, что реки находятся в привычном состоянии.

“Есть определенное повышение уровня воды в Днепре, Десне, Припяти, но этот рост незначительный и поэтому не является проблемным”, - сказал В.КВАШУК.

Он добавил, что, по прогнозам специалистов, до конца апреля будет наблюдаться незначительное подтопление территории Черниговской области, а также поднятие уровня воды в Днепре, который однако не приведет к подтоплению территорий в бассейне реки.

Кроме того, по словам В.КВАЩУКА, в этом году не прогнозируется существенное повышение уровня воды в Дунае, пик увеличения объемов воды в этой реке уже прошел, однако, как и раньше, на ремонт гидротехнических сооружений на Дунае необходимы значительные средства.