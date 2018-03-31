Радиологические исследования в кардиологии и онкологии
Благодаря 64-срезовому томографу выявляют рак на ранней стадии. Есть возможность для адекватного лечения, выздоровления, продления жизни...
Украина занимает одно из первых мест среди стран Европы по уровню смертности от болезней системы кровообращения и инсультов. По статистике Минздрава, в Украине 64% жителей городов и 56,4% жителей сел умирают от болезней системы кровообращения. Ежегодно свыше 100 тысяч новых случаев инсульта. 50% людей умирает на протяжении первого года после болезни. Вторая половина людей, которые перенесли инсульт, – становятся инвалидами. Эта патология наблюдается у 11,5 млн украинцев.
С 2002 года динамика заболеваемости мозговым инсультом росла и до сих пор не падает. Впрочем на западе Украины ситуация немного лучше: здесь приходится 188,1 случай заболевания на 100 тысяч населения, тогда как в Центральной Украине – 278 на 100 тысяч, а на востоке страны – 385. К сожалению, наша ментальность такова, что украинцы предпочитают не обращать внимание на такие «мелочи» как постоянная головная боль, и не спешат ко врачу.
А ведь сегодня в лечебных учреждениях страны есть самая современная медицинская аппаратура, которая позволяет производить очень качественные прогностические исследования в кардиологии, например, радиологические методы. Они очень важны при ишемии сердца, инфарктах, детских внутренних пороках сердца, они также дают возможность увидеть состояние коронара и стента (после аорто-коронарного шунтирования). Донецкому региону в этом плане посчастливилось уже несколько лет в отделении компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) диагностического центра Донецкого областного клинического территориального медицинского объединениям (ДОКТМО) установлен и активно работает 64-срезовый спиральный компьютерный томограф. Его в 2008 году приобрел для клиники Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».
В Донецкой области пока один томограф такого высокого класса. С его помощью специалисты проводят самые разные исследования: от рутинных – выявление патологий головного мозга, заболеваний грудной клетки, любых сосудистых болезней и др. до очень специализированных длительных с контрастированием и в состоянии наркотического сна, в частности, коронография, многофазные исследования печени, сосудистой системы. Обследуются и доноры, готовящиеся к трансплантации, ведь в больнице работает центр по пересадке почек. Отделение КТ и МРТ, в котором установлен томограф, может проводить в день до 5-6 таких сложных исследований.
Заведующая отделением КТ и МРТ Евгения СОЛОВЬЕВА называет томограф “подарком судьбы”. “До этого у нас работал 2-срезовый томограф и с нынешним его даже нельзя сравнивать. Наши специалисты освоили все методики исследований, мы выполняем огромное количество исследований, которые невозможны на низкоскоростном и малосрезовом аппарате,” – отмечает Е.СОЛОВЬЕВА.
В Донецкой области от заболеваний сердца и сосудов ежегодно умирает около 50 тысяч человек, из них 29 тыс – от ишемической болезни сердца, поэтому очень большая часть исследований на томографе – диагностика сердечно-сосудистых заболеваний. По словам, директора ДОКТМО, руководителя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяны Бахтеевой, новое оборудования позволило значительно улучшить точность и качество диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, увеличить объемы предоставления лечебной, консультативной и диагностической помощи, а также ввести новые прогрессивные стандарты диагностики и лечения сердечно-сосудистой патологии.
В ДОКТМО функционирует современный кардиологический центр, который предоставляет кардиохирургическую помощь, есть неотложная кардиология, поэтому большая часть исследования проводятся именно в этом направлении. Это - скрининги поражений коронарных артерий, предоперационные исследования (переносятся наилучшим образом пациентами), послеоперационный контроль стентов (после аорто-коронарного шунтирования), контроль работы шунтов, а также навигационные исследования по поводу аритмий при патологии аорты.
Поэтому украинским кардиологам просто необходимо знать, что радиологи могут помочь в диагностике и лечении сердечно-сосудистых болезней.
Одно из больших направлений в работе томографа – исследования относительно онкологических заболеваний. «Мы поддерживаем программу фонда Ахметова «Рак победим» и активно работаем в этом направлении. Исследования в рамках программы «Рак победим» направлены на раннее выявление, стадирование и контроль за лечением больных с онкологией самых различных органов, всех слоев населения, всех возрастных групп, включая маленьких детей,» - говорит Е.СОЛОВЬЕВА.
Она утверждает, что на протяжение двух лет показатели заболеваемости онкологическими болезнями в области остаются на одном уровне. “Благодаря такой аппаратуре мы выявляем заболевание на ранней стадии. Соответственно есть возможность для адекватного лечения, выздоровления, продления жизни. Все кто нуждаются - получают помощь,” – отмечает Е.СОЛОВЬЕВА.
Однако, по ее словам, одного такого аппарата все-таки не хватает для потребностей пациентов. “Как бы мы не старались очередность пока есть. К сожалению, Украина еще далека от стран, которые достаточно оснащены подобной аппаратурой,” – подчеркнула медик.
Е.СОЛОВЬЕВА говорит, что фонд Ахметова все время помогает в обучении специалистов, обслуживании томографа, приобретении расходников.
«Сейчас мы работаем над соглашением, чтобы обеспечить бесплатные расходные материалы, в первую очередь для онкобольных. Задача и фонда, и отделения, чтобы как можно большему количеству пациентов проводить бесплатное обслуживание,» - говорит Е.СОЛОВЬЕВА.
София Палий, УНИАН