Радиологические исследования в кардиологии и онкологии

Украина занимает одно из первых мест среди стран Европы по уровню смертности от болезней системы кровообращения и инсультов. По статистике Минздрава, в Украине 64% жителей городов и 56,4% жителей сел умирают от болезней системы кровообращения. Ежегодно свыше 100 тысяч новых случаев инсульта. 50% людей умирает на протяжении первого года после болезни. Вторая половина людей, которые перенесли инсульт, – становятся инвалидами. Эта патология наблюдается у 11,5 млн украинцев.

С 2002 года динамика заболеваемости мозговым инсультом росла и до сих пор не падает. Впрочем на западе Украины ситуация немного лучше: здесь приходится 188,1 случай заболевания на 100 тысяч населения, тогда как в Центральной Украине – 278 на 100 тысяч, а на востоке страны – 385. К сожалению, наша ментальность такова, что украинцы предпочитают не обращать внимание на такие «мелочи» как постоянная головная боль, и не спешат ко врачу.

А ведь сегодня в лечебных учреждениях страны есть самая современная медицинская аппаратура, которая позволяет производить очень качественные прогностические исследования в кардиологии, например, радиологические методы. Они очень важны при ишемии сердца, инфарктах, детских внутренних пороках сердца, они также дают возможность увидеть состояние коронара и стента (после аорто-коронарного шунтирования). Донецкому региону в этом плане посчастливилось уже несколько лет в отделении компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) диагностического центра Донецкого областного клинического территориального медицинского объединениям (ДОКТМО) установлен и активно работает 64-срезовый спиральный компьютерный томограф. Его в 2008 году приобрел для клиники Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».

В Донецкой области пока один томограф такого высокого класса. С его помощью специалисты проводят самые разные исследования: от рутинных – выявление патологий головного мозга, заболеваний грудной клетки, любых сосудистых болезней и др. до очень специализированных длительных с контрастированием и в состоянии наркотического сна, в частности, коронография, многофазные исследования печени, сосудистой системы. Обследуются и доноры, готовящиеся к трансплантации, ведь в больнице работает центр по пересадке почек. Отделение КТ и МРТ, в котором установлен томограф, может проводить в день до 5-6 таких сложных исследований.

Заведующая отделением КТ и МРТ Евгения СОЛОВЬЕВА называет томограф “подарком судьбы”. “До этого у нас работал 2-срезовый томограф и с нынешним его даже нельзя сравнивать. Наши специалисты освоили все методики исследований, мы выполняем огромное количество исследований, которые невозможны на низкоскоростном и малосрезовом аппарате,” – отмечает Е.СОЛОВЬЕВА.

В Донецкой области от заболеваний сердца и сосудов ежегодно умирает около 50 тысяч человек, из них 29 тыс – от ишемической болезни сердца, поэтому очень большая часть исследований на томографе – диагностика сердечно-сосудистых заболеваний. По словам, директора ДОКТМО, руководителя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяны Бахтеевой, новое оборудования позволило значительно улучшить точность и качество диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, увеличить объемы предоставления лечебной, консультативной и диагностической помощи, а также ввести новые прогрессивные стандарты диагностики и лечения сердечно-сосудистой патологии.

В ДОКТМО функционирует современный кардиологический центр, который предоставляет кардиохирургическую помощь, есть неотложная кардиология, поэтому большая часть исследования проводятся именно в этом направлении. Это - скрининги поражений коронарных артерий, предоперационные исследования (переносятся наилучшим образом пациентами), послеоперационный контроль стентов (после аорто-коронарного шунтирования), контроль работы шунтов, а также навигационные исследования по поводу аритмий при патологии аорты.

Поэтому украинским кардиологам просто необходимо знать, что радиологи могут помочь в диагностике и лечении сердечно-сосудистых болезней.

Одно из больших направлений в работе томографа – исследования относительно онкологических заболеваний. «Мы поддерживаем программу фонда Ахметова «Рак победим» и активно работаем в этом направлении. Исследования в рамках программы «Рак победим» направлены на раннее выявление, стадирование и контроль за лечением больных с онкологией самых различных органов, всех слоев населения, всех возрастных групп, включая маленьких детей,» - говорит Е.СОЛОВЬЕВА.

Она утверждает, что на протяжение двух лет показатели заболеваемости онкологическими болезнями в области остаются на одном уровне. “Благодаря такой аппаратуре мы выявляем заболевание на ранней стадии. Соответственно есть возможность для адекватного лечения, выздоровления, продления жизни. Все кто нуждаются - получают помощь,” – отмечает Е.СОЛОВЬЕВА.

Однако, по ее словам, одного такого аппарата все-таки не хватает для потребностей пациентов. “Как бы мы не старались очередность пока есть. К сожалению, Украина еще далека от стран, которые достаточно оснащены подобной аппаратурой,” – подчеркнула медик.

Е.СОЛОВЬЕВА говорит, что фонд Ахметова все время помогает в обучении специалистов, обслуживании томографа, приобретении расходников.

«Сейчас мы работаем над соглашением, чтобы обеспечить бесплатные расходные материалы, в первую очередь для онкобольных. Задача и фонда, и отделения, чтобы как можно большему количеству пациентов проводить бесплатное обслуживание,» - говорит Е.СОЛОВЬЕВА.

София Палий, УНИАН