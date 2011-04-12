В украинских больницах 45% больных не нуждаются в стационаре

В Украине 45% пациентов, которые находятся в больницах, на самом деле, не нуждаются в стационарном лечении.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал эксперт Комитета по экономическим реформам при Президенте Украины, председатель наблюдательного совета ОО «Общественные инициативы в здравоохранении» Андрей ГУК

«К сожалению, проверки, которые проводятся разными службами, свидетельствуют, что на стационаре до 45% больных не нуждаются в стационарном лечении. То есть, они занимают ресурсы, время, медикаменты, а их заболевания можно лечить в дневном стационаре или на дому», - отметил А.ГУК.

Он убежден, что такая диспропорция наблюдается потому, что в Украине «не отошли от интенсивных показателей, у нас финансируется не больной, а койка, и финансируется визит в поликлинику, а не значение заболеваемости».

«Деньги (из бюджета) должны идти за пациентом, чтобы наибольший уклон шел на профилактику и профилактическую медицину, чтобы врач общей практики или семейной медицины, изменив подход к лечению, мог максимально обеспечить всем необходимым и чтобы это было бесплатным», - сказал А.ГУК, подчеркнув, что на стационарном уровне она тоже должна быть бесплатной.