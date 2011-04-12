Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ запретил отключать отопление в больницах и учебных заведениях до улучшения погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

В частности, в связи с похолоданием в Украине Н.АЗАРОВ поручил Минєнергоуголь, Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства и председателям местных администраций обеспечить бесперебойное отопление больниц, интернатов, школ, детских садов, других детских заведений.

Глава правительства запретил отключать эти заведения от теплоснабжения под предлогом экономии бюджетных средств или под любым другим предлогом.

Причем больницы и образовательные, детские заведения должны отапливаться независимо от окончания отопительного сезона до тех пор, пока в этом будет потребность, учитывая погодные условия, отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщалось, в Украине отопительный сезон завершается 15 апреля.