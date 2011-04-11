Завтра на востоке Украины ожидается небольшой дождь

Завтра в западных областях Украины ожидаются умеренные осадки, в восточных областях и в Крыму местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге Крыма - до 5° тепла, днем 6-11° тепла, на Прикарпатье - до 13°, на Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 10-15°, в Карпатах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 2-7° тепла.

В Киевской области во вторник - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.