Кабмин уточнил порядок принятия на квартирный учет детей-сирот

Кабинет Министров Украины постановлением №365 от 6 апреля т.г. уточнил порядок принятия на квартирный учет детей-сирот.

Согласно тексту постановления, размещенного на правительственном портале, Правила учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления им жилых помещений в Украинской ССР дополнены таким положением: «Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые достигли 16 лет, а также лица из их числа берутся соответствующими органами местного самоуправления на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по месту их проживания или проживания до устройства в семьи граждан, заведения для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки».

При этом вне очереди жилье предоставляется детям-сиротам после завершения срока пребывания в семье опекуна или попечителя, приемной семье, детском доме семейного типа, заведениях для детей-сирот, а также лицам из их числа в случае отсутствия жилья или невозможности возвращения ранее занимаемого жилья. Также право на внеочередное получение жилья имеют дети-инвалиды из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после достижения совершеннолетия, при условии, что согласно заключению медико-социальной экспертизы они могут осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни.

Кроме того, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые достигли 16 лет, а также лица из их числа, могут приниматься на социальный квартирный учет.