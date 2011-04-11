Черкащина: батарея отопления убила полуторагодовалого ребенка

В селе Великий Хутор Драбовского района Черкасской области в результате несчастного случая погиб полуторагодовалый ребенок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, трагедия произошла 10 апреля близко 9 часов утра. В доме производился ремонт системы отопления. В комнате под стеной стояла прислоненная под углом семисекционная чугунная батарея отопления. По неизвестным причинам она упала на ребенка. От полученных травм мальчик погиб на месте.