Чем полезен укроп

С помощью укропа, содержащего в себе фосфор, кальций, серу, а также обилие витамина С, можно устранить метеоризм. Настойку из укропа необходимо пить, как минимум три раза в день и желательно всегда перед едой. Цикл необходимо продолжать на протяжении 10 дней.

Регулярное употребление укропа «чревато» следующими полезными эффектами:

1. бактерицидным – подавляет гнилостные процессы и помогает организму «вырастить» полезную внутреннюю микрофлору;

2. спазмолитическим – снимает спазмы гладкой мускулатуры;

3. сосудорасширяющим – облегчает приток крови практически ко всем органам в нашем организме;

4. гипотензивным – снижает давление в сосудах;

5. мочегонным – ну, ясно из названия;

6. противовоспалительным – снимает всякие воспаления;

7. кардиотоническим – тонизирует работу сердца;

8. седативным – успокаивающим и улучшающим сон;

9. бронхолитическим – увеличивает, при регулярном потреблении, размер бронхиол и альвеол, уменьшает сопротивление поступающего воздуха и застоя в дыхательных путях;

10. отхаркивающим – разжижает густую и вязкую мокроту и способствует её выведению из организма;

11. желчегонным – т.е. желчь гонит;

12. ветрогонным – нормализует перистальтику и снижает повышенное газообразование;

13. слабительным – помогает при запорах;

14. репаративным – ускоряет заживление язв, послеоперационных ран, образование костной мозоли после переломов и травм;

15. и многими, многими другими.

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