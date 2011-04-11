Чем полезен укроп
Снижает давление, успокаивает...
С помощью укропа, содержащего в себе фосфор, кальций, серу, а также обилие витамина С, можно устранить метеоризм. Настойку из укропа необходимо пить, как минимум три раза в день и желательно всегда перед едой. Цикл необходимо продолжать на протяжении 10 дней.
Регулярное употребление укропа «чревато» следующими полезными эффектами:
1. бактерицидным – подавляет гнилостные процессы и помогает организму «вырастить» полезную внутреннюю микрофлору;
2. спазмолитическим – снимает спазмы гладкой мускулатуры;
3. сосудорасширяющим – облегчает приток крови практически ко всем органам в нашем организме;
4. гипотензивным – снижает давление в сосудах;
5. мочегонным – ну, ясно из названия;
6. противовоспалительным – снимает всякие воспаления;
7. кардиотоническим – тонизирует работу сердца;
8. седативным – успокаивающим и улучшающим сон;
9. бронхолитическим – увеличивает, при регулярном потреблении, размер бронхиол и альвеол, уменьшает сопротивление поступающего воздуха и застоя в дыхательных путях;
10. отхаркивающим – разжижает густую и вязкую мокроту и способствует её выведению из организма;
11. желчегонным – т.е. желчь гонит;
12. ветрогонным – нормализует перистальтику и снижает повышенное газообразование;
13. слабительным – помогает при запорах;
14. репаративным – ускоряет заживление язв, послеоперационных ран, образование костной мозоли после переломов и травм;
15. и многими, многими другими.